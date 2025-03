El mexicano Pato O’Ward consiguió la pole position en la IndyCar

Arrow McLaren se adueñó de la primera fila en la parrilla de salida del Thermal Club INDYCAR Grand Prix, con el mexicano Pato O’Ward asegurando la pole position y su compañero Christian Lundgaard partiendo desde el segundo puesto.

El de este sábado es el primer 1-2 en clasificación para la escudería en la historia de la NTT INDYCAR SERIES.

O’Ward, quien no conseguía una pole desde julio de 2022 en Mid-Ohio, registró su mejor vuelta en 1:39.9567 minutos durante la fase final de la clasificación, el Firestone Fast Six.

Con esto, el regiomontano logró un impresionante regreso tras haber clasificado en el puesto 23 en la apertura de la temporada en St. Petersburg.

“Sabía que si ajustábamos el auto a mi gusto, lo lograríamos”, declaró O’Ward tras su victoria en la clasificación. “Hicimos algunos cambios después de la primera sesión y en cuanto salimos a la Q2, supe que estaba en mis manos”.

Lundgaard, quien se unió a Arrow McLaren esta temporada, registró un tiempo de 1:40.1245 minutos, logrando su mejor posición de salida desde mayo pasado, cuando también clasificó segundo en Indianápolis.

¿A qué hora es la carrera del domingo?

Alex Palou, actual campeón y ganador en St. Petersburg, largará tercero tras marcar 1:40.3092 minutos con su Honda de Chip Ganassi Racing. El español había sido el más rápido en los primeros segmentos de la clasificación, pero su equipo optó por conservar neumáticos en la última vuelta al ver que no podría superar a O’Ward.

Detrás de Palou partirá Colton Herta, con un tiempo de 1:40.3978 minutos, mientras que su compañero en Andretti Global, Marcus Ericsson, saldrá desde el quinto puesto. Alexander Rossi, con Ed Carpenter Racing, cerró el top 6.

El fin de semana en The Thermal Club continúa este domingo con un calentamiento previo a las 11:00 a.m. ET, seguido por la carrera de 65 vueltas a partir de las 3:00 p.m. ET, 12:00 p.m. PT, con transmisión por FOX y el INDYCAR Radio Network.





