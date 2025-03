Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de marzo de 2025

Piscis

Ten cuidado con dos amistades pues han estado despotricando un montón de chismes en tu contra. Ten presente que el amor no te va a llegar realizado, tendrás que construirlo con la persona que tú elijas. Deslíndate de responsabilidades que no son tuyas. Si tienes pareja ten cuidado con tu forma de ser y trato, a veces estás demasiado ausente y tu pareja te siente distante. Te va a llegar una noticia que te pondrá de mal humor, toma las cosas con calma recuerda que todo tiene solución así que no te ahogues en un vaso con agua. Aguas con la manera de expresarte de las personas pues podrías ser imprudente y salir bien bufado o bufada por quienes menos te imaginas. Estarás expuesto a muchos vicios que podrían hacerte caer en estados nada agradables. Cuidado con amores de una noche y pérdidas económicas que se podrían presentar. En las cuestiones del amor te has vuelto algo frío y eso se debe a las traiciones que has recibido en tu pasado, ya deja eso por la paz y aprende a volver a creer en las personas, cree en hechos y no solo en palabras. Si ya tienes una relación es posible que entres en una etapa de muchas inseguridades y celos que podrían desestabilizar la relación, aprendan a comunicarse más pues es la base de que la relación mejore.

Acuario

Mucho cuidado con un enemigo que tienes y conoces su nombre pues buscará meterte en problemas. Cuidado con una amistad que andará hablando demasiado de ti y de tu familia. Ten cuidado con aparatos electrónicos pues estarás propenso a desbaratarlos. Vienen oportunidades muy buenas en cuestión de negocios, cambios en trabajo y posibilidades de que te ofrezcan algo mejor. No esperes nada de nadie y así no terminarás sufriendo ni haciéndote daño, hay momentos en que te dejas caer por estrategia pues es una táctica que sueles usar para que te levanten del suelo. Ten cuidado con los celos y hacer tormentas en vasos de agua, podrías cometer errores con tu pareja imperdonables. Date la oportunidad de confiar en ti y en tu capacidad de lograr lo que se te de tu gana. Ten cuidado con contar planes pues la envidia te puede fregar muchos proyectos. Una amistad se alejará poco a poco, recuerda que nadie será permanente en tu vida; si decide irse que le vaya bien, tú no te preocupes. Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento. Posibilidades de recibir un dinerito extra. Ya no esperes que las cosas vengan a ti, tu vez por ellas que es la única manera en que las vas a obtener.

Capricornio

Ya deja de pensar que el amor no se hizo para ti o deja de reprocharte por problemas y cosas que no llegan a tu vida en el tiempo que lo deseas, cuando menos lo esperes se te dará, pero necesitas poner de tu parte para que así sea. Algunas veces te cuelgas mucho y te da por recordar cosas del pasado, tienes que deshacerte de eso y darte cuenta de que el pasado ya fue, nada tienes que seguir haciendo ahí, tienes un panorama muy amplio para ser feliz con quien tu desees. Aprende a no meterte en donde no te llaman y actuar prudentemente ante lo que sucede en tu vida. Si tienes una relación hay muchas posibilidades de que esta (la relación) pase a otra etapa solo pon en claro lo que quieres, buscas y necesitas. Te vienen chismes de vecindad sobre tu vida, ten cuidado con meterte en camisa de once varas. Algunas veces sentirás ansiedad o querrás salir corriendo, aprende a controlar un poco y buscar a esas personas que te llenan de paz. No te quedes con las ganas de nada y menos si estas en plan de soltería, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado. Cuidado con amores de una noche que se ven presentes sobre todo con personas del pasado. Negocio en mente podría ser la clave para que recuperes tu economía y tengas grandes ganancias que hace mucho tiempo no veías.

Sagitario

Si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil que la vuelvas encontrar. No temas a cambios pues te van a beneficiar demasiado, ten cuidado con familia podría complicarse una situación en estos días. Cuidado con pérdidas en los dineros pues podrían fallarte tus cuentas. Ya has aprendido de tus errores, no caigas de nuevo en los mismos pozos, si una vez cometiste el error de confiar en quien solo te dio dolores de cabeza no lo vuelvas hacer, aprende a querer y valorarte pues nadie lo va a hacer por ti. Un viaje que tenías en mente podría ser cancelado en cualquier momento. Posiblemente te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte sin embargo te darás cuenta de que las cosas pasan por algo. En el terreno del amor se torna complicado pues no sabrás quién es la persona que necesitas en tu vida, se te presentaran dos opciones, recuerda que la envoltura es lo menos importante. Ya no esperes para mañana para ponerte las pilas e ir tras tus metas, que nadie te detenga pues en el mes de abril se presta para cumplir tus objetivos.

Escorpión

Te ha costado mucho mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote, deja ya esas fregaderas en el pasado y aprende de las caídas que se te presenten en la vida, date la oportunidad de conocer personas, de enamorarte y si algo no funciona al menos disfrutaste el momento y siempre vendrá algo mejor. Muchas oportunidades de mudarte de casa algún otro sitio. Ten cuidado con mentiras piadosas por parte de tu pareja, algunas veces te oculta cosas para que no te enojes o hacerte sentir mal, ni te quejes que tú también lo has hecho. Vienen momentos importantes a tu vida cargado de positivismo y de cuestiones buenas. No descuides tu trabajo porque si lo haces puedes enfrentar algunas perdidas. Hay posibilidades de iniciar una relación solo es cuestión de decidirte, has tenido varias oportunidades sin embargo te aterra ser engañado o engañada, no temas a los que la vida te pone en frente, es mejor caer y levantarse, pero al fin avanzar, que quedarte viendo como la vida pasa. Si ya tienes una relación no te la compliques tanto, algunas veces eres muy exigente con tú pareja, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a complacer en lo que te pide.

Libra

A la fregada la espera, no estás para perder el tiempo sino para tomar decisiones, quien te quiera en tu vida lo demostrará, quien no solo te dará largas. Un nuevo amor podría presentarse en estas fechas y llegará por medio de una amistad, pon tu mejor cara pues podrías conseguir entablar una relación bien duradera. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían meterse en tu corazón. Ten cuidado con un evento que pasará en estos días pues te vas a decepcionar de una persona importante para ti. Si ya tienes una relación ponte las pilas pues tu pareja ha sentido dudas pues te ha sentido distante. Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajar si quieres lograr tus sueños y objetivos. Aléjate de relaciones prohibidas si no quieres terminar mal, recuerda que el karma es cabrón y en cualquier momento te puede llegar. Date la oportunidad de reencontrarte contigo misma y darte una segunda oportunidad en eso que quieres y deseas y que por mil razones no ha funcionado. No permitas que la monotonía arruine tu relación en caso de tener una. Ten presente que algunas veces esperas demasiado de personas que solo te llenan tu materia gris o cerebro de palabras que la mayoría de las veces no cumplen.

Virgo

Date la oportunidad de quererte tanto al punto que no necesites de nadie más para ser feliz. Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida. Ten presente que la vida es bien corta así que échale ganas a lo que quieres para que logres. Si tienes una relación ten mucho cuidado pues tu pareja ha sentido dudas con el cariño o amor que le profesas. Quizás sientas necesidad de tener alguien a tu lado que esté contigo en tus éxitos, pero sobre todo en tu pasado, una amistad siempre ha estado ahí para ti incondicionalmente, pero la has descuidado tanto que el lazo que los unía se ha desgastado. Amor prohibido en puerta, ten cuidado pues solo te quiere para un rato. A la fregada gente bufona y sin qué hacer, ya deja esas tonterías por la paz, no tiene por qué afectarte los comentarios negativos de personas que al no poder superarte tienen que criticarte. Cuidado con un cambio de última hora en cuestión de amor, puede ser que las cosas no te salgan como quieres o esperas. Algunas veces te sientes decepcionado de personas, pero recuerda que no eres una blanca paloma, aprende a devolver lo que recibes y a recibir lo que das. Cuidado con pérdidas de objetos o perdidas de dinero que estarán a la orden del día.

Leo

Deja ya de vivir de rodillas, a la fregada persona que no te valoran o que solo te buscan por interés o por un rato. Cuida mucho lo que dices pues podría convertirse en chisme y salir perjudicado. Ten cuidado con la manera en que te relacionas con las personas pues podrías cometer indiscreción y traer la lengua bien suelta. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco solo ten un poco de paciencia. Si cuentas con un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a enfriar esa relación, recuerda que se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar, con uno jamás será suficiente. A las personas hay que tratarlas como quieres que te traten, ancina que fíjate bien lo que dices y lo que haces con los demás. El amor va a llegar dentro de poco pero sin embargo encerrado en casa no lograrás nada, recuerda que el que busca encuentra ancina que ponte las pilas en esos aspectos. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues esa necesidad de no sentirte solo o sola podría llevarte a cometer errores graves al punto de terminar con cualquier weys que se aproveche de tus buenos sentimientos.

Cancer

A la miércoles quien está y no está en tu vida, recuerda que las cosas que te prometen las tienen que demostrar con hechos y no solo con palabras que al final se las lleva el viento. Vienen cambios en estados de ánimo, ciertos días te sentirás triste o melancólico al recordar personas de tu pasado. Nunca dejes de creer en el amor pues, aunque lo dudes existe y se presentará en el momento adecuado en tu vida, cierra ciclos del pasado, perdónate tus faltas y errores y aprende de cada golpe que la vida te ha dado pues ahí está la clave para que logres mejorar y crecer como persona y ser humano. Hay muchos proyectos y posibilidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida, es importante que no descuides esa parte pues habrá personas que te pongan través en tu camino. Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces y al final te dan gato por liebre. No des pie a chismes, solo no te metas donde no te llaman. Cuida tu estado de ánimo pues podrías andar algo molesto o molesta por una situación que se pudiera presentar en estos días. Si ya tienes pareja no seas tan hija de la tostada y aprende a darle libertad. Estarás en un tono algo confuso en estos días, hay ciertas situaciones que te incomodan y te traen con la cabeza vuelta loca.

Géminis

No permitas que tus deseos se repriman por los pensamientos pesimistas de otras personas que quieren hacerte ver tu suerte. Amores del pasado retornan y con mucha fuerza. No dependas de nadie y aprende a vivir en soledad que cuando lo logres te darás cuenta de que la felicidad está en ti y no en otra persona. Trata de ser feliz con lo que eres y tienes sin esperar nada de nadie. No permitas que comentarios mal intencionados te dañen el día. Es momento de despojarte de todo eso que no te permite avanzar, no trates de abarcar más de lo que puedes y de quedar bien con todo el mundo. Eres de buenos sentimientos y muy noble pero algunas veces tu orgullo te daña y hace cometer errores. Cuídate mucho de dolores musculares e infecciones que van a estar muy fuertes en estos días. Tu mendigo carácter algunas veces deja mucho que desear, pon las cosas en claro con esa persona con la que has tenido problemas, tu orgullo podría ocasionarte problemas con esa persona. Amor del pasado se presenta para meterte en un círculo de dudas. Pon en orden tus cosas y sentimientos porque vas a andar muy confundido o confundida. En tu trabajo te andan haciendo complot o hablando mal a tus espaldas, tu dedícate a lo tuyo y déjalos que ladren, hay mucha envidia de por medio.

Tauro

No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco en tu pasado. En el amor ni te emociones que no se ve un panorama claro ni bueno. No permitas que te manipulen y al final termines convirtiéndote en un títere de esas personas, aprende a tomar tus propias decisiones. Días en los cuales la necesidad de una persona en tu vida estará muy reluciente. Si tienes pareja los celos se harán presentes pero una situación que los unirá más que nunca. No pierdas ya el tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, pero mientras ni sus luces, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando migajas de atención. Oportunidad de un viaje con amistad o familia. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha puesto a pagar sus errores, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura, así que ándate con mucho cuidado en esos aspectos.

Aries

No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Al final pierdes mucho por nada; así que se te quite lo tonto o tonta. Si sientes que algo no sale como espera inténtalo nuevamente, pero ten presente que a veces es mejor uno hacer las cosas por su propia cuenta. No permitas que te manipulen ni hagan de ti lo que quieran, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores, aprovéchala al máximo para que no suceda lo mismo de antes. Cuidado con caídas y golpes pues podrías ir a dar hasta el hospital. Amor de una noche que podría confundirte en tus sentimientos. Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas; evita contarle a todo mundo lo que pasa en ti y a tu alrededor. Un nuevo amor está por llegar mediante red social o amistad, te dará tus buenas noches de pasión desenfrenada, zaz cuelebra. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande, por eso que en realidad importa y vale la pena. Ya no estás pa perder el tiempo y vivir arrastras por personas que ni te valoran.