Columbia rebaja chaqueta para el viento: de $50 a solo $28

Con la llega de la primavera, muchas tiendas están renovando sus anaqueles para ofrecerle increíbles descuentos en artículos para el hogar, ropa y calzado como la cadena Columbia que recientemente dio a conocer la colección de esta temporada.

Uno de los artículos que se esta volviendo tendencia es la sudadera con capucha Benton Springs Full-Zip Fleece que anteriormente costaba $50 dólares y ahora tiene un precio de $28 dólares.

Según los consumidores este producto es perfecto para esta temporada, es una chaqueta ligera y acolchada y lo mejor de todo es su increíble precio y calidad. “No lo suficientemente fría como para una chaqueta acolchada, pero aun así hace fresco afuera”, escribió un cliente en la página web de la tienda.

De acuerdo con la descripción del artículo, esta es una chaqueta polar con un dobladillo ajustable, tiene bolsillos con cremallera y puños elásticos, su capucha es fija y cómoda.

“Me gusta especialmente que la cremallera me llegue hasta el cuello, algo que no siempre encuentro con una capucha. Lo he estado usando con temperaturas de más de 4 grados Celsius para pasear a mis perros, y ha sido cómodo. También me gustan los dos bolsillos exteriores y los dos interiores, especialmente para el teléfono, las llaves y, por supuesto, las golosinas para perros”, destacó un comprador entre los comentarios.

Mientras que otro cliente comentó: “Es cálida y bien hecha por su tela suave y versatilidad. Tiene el abrigo justo, pero sigue siendo ligera. La sudadera es más grande, lo que ayuda a evitar moños o días lluviosos, y los bolsillos con cremallera son una ventaja”, señaló.

Sigue leyendo:

• Walmart rebaja producto para tu patio: de $399 a $180

• 7 artículos económicos de primavera en Williams Sonoma

• Walmart oferta estación de energía portátil de $700 por $150