Muere líder político de Hamás en ataque aéreo de Israel en Gaza

Un líder político del grupo islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza murió como consecuencia de un ataque aéreo de Israel, informaron en la madrugada de este domingo medios israelíes.

El dirigente de Hamás Salah al-Bardaweel murió junto con su esposa en el ataque, informaron los diarios The Times of Israel y The Jerusalem Post.

Israel reanudó el martes pasado los ataques en la Franja de Gaza y culpó a Hamás de la ruptura del acuerdo de alto el fuego que había comenzado el 19 de enero.

El número de muertos por los ataques de Israel en Gaza desde que rompió el alto el fuego el 18 de marzo ascendió a 634, mientras que los heridos son al menos 1.172, según el más reciente informe del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja palestina.

Sigue leyendo: