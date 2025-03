Fiscales presentan cargos contra 840 migrantes indocumentados en una semana

Los fiscales federales de múltiples estados de Estados Unidos presentaron la semana pasada cargos contra más de 840 inmigrantes que presuntamente han cometido delitos en materia de inmigración, informó este lunes el Departamento de Justicia.

Según cita en un comunicado, “El presidente Trump ha sido claro al afirmar que asegurar la frontera suroeste de Estados Unidos es una prioridad absoluta. Para ello, el Departamento de Justicia desempeña un papel crucial en la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transicionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”.

“La Operación “Recuperemos América” ​​optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN)”, asegura.

Por ello, la semana pasada, los fiscales de Arizona, el oeste de Texas, el sur de Texas, Nuevo México, el sur de California y el centro de California acusaron a más de 840 personas de violaciones criminales de las leyes de inmigración de Estados Unidos.

En concreto, el Distrito de Arizona presentó cargos penales contra 217 inmigrantes, de los cuales 91 presuntamente fueron deportados y posteriormente volvieron a entrar ilegalmente en el país, mientras que otros 103 entraron sin papeles en Estados Unidos y el resto fueron acusados de introducir de manera ilegal a extranjeros.

Por su parte, el Distrito Central de California acusó a 17 personas que también volvieron a entrar ilegalmente en el país tras haber sido deportados; muchos de los acusados, incidió el departamento, habían sido condenados anteriormente por delitos graves y en concreto uno de ellos es sospechoso de asesinato.

Mientras que el Distrito Sur de este mismo estado presentó más de 90 casos relacionados con cargos de transporte de extranjeros indocumentados, introducción de migrantes con fines lucrativos y reingreso en Estados Unidos tras deportación, entre otros.

El Distrito de Nuevo México acusó a un total de 77 personas de volver a entrar ilegalmente en el país, de tráfico de extranjeros o de entrar a EE.UU. de manera ilegal, mientras que el Distrito Sur de Texas presentó cargos contra 246 personas relacionados con la inmigración y la seguridad fronteriza.

Además, los fiscales federales del Distrito Oeste de Texas presentaron 210 casos penales también contra inmigrantes.

Si bien no se otorgaron detalles sobre los inmigrantes detenidos durante este segundo gobierno de Donald Trump, el diario The New York Times indica que México no es el país con más vuelos de deportados por sorprendente que parezca, sino que es Guatemala, con hasta 60 vuelos reportados en lo que va de los primeros meses de la administración del republicano.

En segundo sitio está Honduras con 54 vuelos, 6 de ellos militares, seguido de México con 31; El Salvador con 25, Ecuador y Colombia, ambos con 16 viajes aéreos.

Sigue leyendo:

· EE.UU. revocará el estatus migratorio de más de medio millón de inmigrantes

· EE.UU. suspende los permisos humanitarios para 4 países

· USCIS actualiza programa de visas humanitarias para Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela