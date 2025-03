Miley Cyrus da a conocer la portada de su nuevo álbum “Something Beautiful”

Miley Cyrus está lista para regresar a la escena musical, y hoy recurrió a sus redes sociales para compartir la portada de su nuevo álbum, titulado Something Beautiful y que estará disponible a partir del 30 de mayo.

La fotografía muestra a la cantante usando un vestido diseñado por Thierry Mugler, en el que destaca un tocado con adornos de cristal. El post en Instagram lleva más de 684,000 likes.

Desde 2024 Miley comenzó a escribir canciones para este disco, que es producido por Shawn Everett, conocido por sus trabajos con Beyoncé, The Killers y Julian Casablancas. Something Beautiful cuenta con 13 tracks, y en algunas entrevistas Miley ha comentado que su actual propuesta musical tiene como influencia el álbum The Wall, del grupo británico Pink Floyd.

La artista de 32 años también ha dejado ver en algunas entregas de premios su nuevo look con las cejas decoloradas, además de elegantes vestidos en color negro, como el que lució en el concierto por el 50 aniversario del programa “Saturday Night Live”. Something Beautiful estará disponible en descarga digital, CD, vinil negro y vinil azul. Algunas copias -de una edición muy limitada- estarán firmadas.

El reto para Miley Cyrus será superar las ventas de su anterior producción, Endless Summer Vacation, lanzado en marzo de 2023 y que generó varios sencillos, incluyendo “Flowers”, una canción que permaneció en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard durante ocho semanas. Sobre el contenido de Something Beautiful, la cantante comentó a Harper’s Bazaar: “El componente visual de mi álbum impulsa el sonido. Para mí era importante que cada canción tuviera estas propiedades sonoras sanadoras. Las canciones, ya sean sobre destrucción, desamor o muerte, se presentan de una manera hermosa, porque los momentos más desagradables de nuestra vida tienen un punto de belleza”.

