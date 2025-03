Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de marzo de 2025

Escorpión

No permitas que nada sobrepase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado. Amores muy importantes e imponentes te van a enseñar a valorar lo que en realidad importa. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación. Cuida la parte de tu estómago, ha estado muy vulnerable. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio, no aflojes sino hay un compromiso que sólo querrán utilizarte. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema.

Libra

En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para ocasionar conflictos. Te llegará noticia de una persona importante que tiene que ver con tu pasado. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. Muchos cambios de humor que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario jamás lograrás salir del bache donde has estado. Familiares lejanos se pondrán en contacto con ustedes. El amor es incierto y nada está escrito. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le vaya bien, no tienes que sentirte mal al contrario mejor disfrutar tu soltería que vienes a este mundo a ser feliz. En el amor hay un buen escenario, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. Aléjate de quien te causa estrés.

Virgo

Un viaje se comenzará a planear y hay posibilidades de que comiences una etapa llena de mucho cambio en el área sentimental. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no es ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo. Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana, viene mucho trabajo, pero también debes de cuidar tu salud sobre todo cuestiones de garganta y pecho. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Ten cuidado con las pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias.

Leo

Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron mucho la existencia en tu pasado. Si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor para que no salga a buscar lo que tiene contigo. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. Te llegará un mensaje o llamada que te cambiará el día. Te viene un nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías.

Cancer

Ya no caigas en provocaciones tontas que podrían fregarte la existencia. Es momento de que creas y confíes en ti, tienes todo para lograr tus metas y objetivos. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste. Un amor prohibido se presentará y te hará bajar hasta lo mas obscuro, tú sabes hasta donde lo permites, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por algo que solo durará un rato. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Es posible que en esta semana que inicia andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, debes ser fuertes para que esas cuestiones no te dañen ni lastimen a tu persona.

Géminis

Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Cuídate de persona de piel blanca, te quiere comer el mandado o te va a meter en problemas bien complicados. Cambios de conducta en amistades, andarán demasiado bipolares. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación a mediados del mes que entra, recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida, una en el amor y otra en el área de los negocios. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas fregaderas.

Tauro

Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con compras y ventas pues las cosas no te saldrá como esperas. No te dejes caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas, necesitarás poner todo tu empeño y ganas para que todo resulte como quieres y deseas. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte mejor y más seguro o segura. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades.

Aries

Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas. Muchas oportunidades de un cambio laboral que te va a beneficiar muchísimo sin embargo deberás de ser muy inteligente para no cometer graves errores. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Amores de una noche y una salida con amistades en los próximos días. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos.

Sagitario

No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarás en el futuro. Cuidado con lo que comes pues podrías subir de peso. Muchos cambios en tu estado de ánimo que te enseñarán con quien sí y con quien ya no. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Es posible que pierdas objetos o dinero en próximas fechas. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilo. Subidas de peso y problemas en hígado o riñón.

Capricornio

Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Termina la relación de una amistad con su pareja. Cuidado con invertir dinero en estas semanas, no se ve favorable la situación para ti en estos momentos. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Deja de esperar a quien no va a regresar ni volver a tu vida, NEXT. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener, pues será la clave para solucionar cualquier problema. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la fregada.

Acuario

Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. No permitas que nadie se meta en tus planes, tú tienes la última palabra en tu vida y en tus sueños hazlos realidad sin dar explicaciones. Aguas con firma de documentos, no se ven buenas en estos momentos. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje visitar otros lugares y no verse la jeta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndose, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estás para eso.

Piscis

No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Grandes cambios en tu vida que te dejarán mucho aprendizaje entre ellos la solución de un problema y el retorno de una amistad que se había ido sin razón alguna. No dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito.