Yurina Melara y su libro: ‘Todo personal III, el recuento de los daños’

Una idea que surgió después de entrevistar a un pandillero que fue deportado de los Estados Unidos a El Salvador en 1996, termina con la presentación de una triología del libro “Todo personal III, el recuento de daños”.

Una historia dividida en tres libros que se va desarrollando poco a poco a raíz de una tragedia social, donde una generación de jóvenes, que originalmente había sido expulsada de pequeña a Estados Unidos para protegerla de la guerra civil en El Salvador, ahora eran regresados como pandilleros al país que los vio nacer.

Entre los miles de jóvenes deportados de Estados Unidos viajaba Darwin, el protagonista de la historia, quien al no encontrar un espacio en la cultura anglosajona, termina involucrándose en las pandillas como miles de jóvenes que más tarde serán deportados y convertirán a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo.

Es precisamente esa complejidad del tema que ha vivido la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y El Salvador que llama la atención de la escritora Yurina Melara, periodista originaria de El Salvador y con residencia en Los Ángeles, pero que lejos de enfocarse en los orígenes de la problemática y en los aspectos negativos de un problema tan complejo que no termina de acabar, decide construir un personaje y una historia de ficción, alimentada por la realidad que pone sobre la mesa de discusión algunas de los problemas sociales que actualmente afectan a la sociedad salvadoreña.

Portada del libro. Crédito: Yurina Melara | Cortesía

De esa forma, Melara nos recuerda esa doble tragedia que miles de salvadoreños vivieron sobre la violencia, primero la guerra y luego la pandilleril, sin dejar de lado que su protagonista, lejos de ser uno de los miles de pandilleros que regresaron a generar miedo y tragedias a El Salvador, representa al héroe que posiblemente muchos desearon ser, pero que pocos lograron: cambiar la historia de violencia en el país que los vio nacer.

Los lectores tendrán que esperar a leer la historia para saber si es posible cumplir los sueños de Darwin, quien también es víctima de la violencia, pero que no se percibe como tal, y con diferentes contextos y formas ficticias y reales, no deja de luchar para convertir a El Salvador en un país donde cualquier salvadoreño pueda vivir con tranquilidad y sin la necesidad de emigrar por la violencia.

“Me siento satisfecha de poder contar una historia en tres diferentes partes, que toman lugar en El Salvador y que mezclan la ficción con la realidad”, expresa Melara. “Me gusta que hablo del tráfico, de las comidas, de los lugares a dónde se reúnen las personas como “Mr. Donut” y el “Pollo Campero”, y principalmente nuestra forma coloquial de hablar. Eso era uno de mis objetivos, retratar mucho de lo que nos hace salvadoreños”.

Y aunque la triología de “Todo personal” es una historia de ficción, le sorprenderá las similitudes con la actual realidad que vive el país más pequeño de Latinoamérica y que ahora es una de las naciones más seguras del planeta.

“Yo escribo ficción porque me gusta separarme de la realidad”, explica. “Me encantaría que así como el programa Will and Grace en Estados Unidos, cambió la opinión pública hacia los homosexuales, poder influir en temas como la penalización del aborto, el problema de la falta de tolerancia y violencia social con las mujeres o las personas de la comunidad LGBTQ”.

Terminada la guerra civil, Melara regresó a los 16 años de Nueva York a El Salvador, con la esperanza y la promesa de que todo sería mejor, sin imaginar que la deportación de las pandillas transformaría a su país en uno de los más violentos y que la llevaría a inmigrar de nuevo a Los Ángeles donde finalmente se quedó a vivir.

“Eso me marcó tanto, que quise elaborar un personaje que no sólo sería parte del problema, sino de la solución”, dijo la escritora. “De ahí viene Darwin, mi personaje principal, quien después de una tragedia es también parte de la reconstrucción de una sociedad en su tercer libro”.

Melara sabe que está ante el renacimiento de una sociedad que se ha sabido sacudirse el fantasma de la violencia pandilleril, pero que todavía tiene muchos retos sociales que eviten el encarcelamiento de personas inocentes y de mujeres que han perdido un embrión, ya sea por un aborto o accidentalment.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer para que florezca en El Salvador una sociedad con menos prejuicios, más derechos y menos desigual”, explica.

“Yo tengo una hija, y me tranquiliza que ella no tiene esas limitaciones en su vida”, enfatiza. “Pero me entristece que hay tantas muchachas en edad reproductiva que no tienen las mismas opciones de poder decidir sobre sus vidas”.

“Todo Personal III. El recuento de los años” fue lanzado en El Salvador el 18 de marzo pasado y estará disponible por Amazon.com a partir del 30 de marzo.