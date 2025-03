Ben Affleck dice que ya no está interesado en actuar en películas de superhéroes

Ben Affleck cuenta con una extensa filmografía, y gran parte del público lo recuerda como “Batman” en películas del Universo DC. Pero el actor dice ya no estar interesado en trabajar en cintas de superhéroes. Al principio le resultó satisfactorio, pero después el enfoque hacia el personaje cambió mucho.

Entrevistado para la revista GQ, el actor fue muy claro al exponer su decisión: “No me interesa volver a ese género en particular. No por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me atraía de eso”.

Affleck tiene algunos buenos recuerdos de su trabajo en esos filmes: “Me la pasé genial. Me encantó hacer la película de “Batman vs Superman”. Y me gustaron mis breves apariciones en “The Flash” y cuando trabajé con Viola Davis en “Suicide Squad” durante un par de días. En cuanto a la creatividad, creo que me gusta la idea y la ambición que tenía, que era la de un Bruce Wayne mayor, roto y dañado. Y fue algo que realmente buscamos en la primera película”.

Sin embargo, para Ben las cosas fueron cambiando a un enfoque más oscuro del personaje en la película “Justice League”, de 2017: “Lo que pasó fue que (Batman) empezó a ser demasiado para una gran parte del público mayor. Incluso mi propio hijo en ese momento tenía demasiado miedo de ver la película. Así que cuando lo vi, pensé: ‘M*****, tenemos un problema’. Entonces creo que fue cuando surgió la idea de un director que quería seguir por ese camino, y un estudio que quería recuperar a todo el público más joven con objetivos contrapuestos. Entonces tienes dos entidades, dos personas que realmente quieren hacer algo diferente, y esa es una muy mala combinación.

“Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente insoportable, y no todas tienen que ver con la simple dinámica de, por ejemplo, estar en una película de superhéroes o lo que sea…En gran parte se debió a un desajuste de agendas, entendimientos y expectativas. Y yo tampoco aportaba en ese momento nada especialmente bueno a esa ecuación. Tuve mis propios fallos, fallos importantes en ese proceso”.

Ben Affleck también reveló que en esa época tenía muchos problemas personales: “Mis fallas como actor puedes verlas en las distintas películas y juzgarlas. Pero la mayor parte de mis fallas se deben en parte a que lo que traía al trabajo todos los días era mucha infelicidad. Así que no aportaba mucha energía positiva. No causaba problemas, pero llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Y hay que hacerlo un poco mejor que eso”.

