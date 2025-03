Eclipse solar del 29 de marzo: qué debe y no debe hacer tu signo

El primer eclipse solar de 2025 ocurre este 29 de marzo en el signo de Aries y cierra la primera parte de la temporada de eclipses del año.

Este evento astronómico marcará un punto clave en el camino de cada signo del zodiaco trayendo nuevos comienzos y oportunidades de transformación.

Aries es un signo de fuego regido por Marte, lo que significa que este eclipse traerá una oleada de energía impulsiva y valiente.

Sin embargo, Mercurio retrógrado también está en juego, lo que nos recuerda que antes de tomar decisiones drásticas, debemos analizar bien la situación.

Este eclipse, al estar acompañado de la energía de Luna Nueva, nos invita a reflexionar, cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no resuena con nosotros.

Un reporte astrológico del sitio Horóscopo Negro revela lo que cada signo debe hacer y no debe hacer durante este eclipse solar.

Aries

Qué hacer

Reflexiona sobre qué partes de ti ya no encajan con la persona que quieres ser.

Permítete transformar tu apariencia, hábitos y objetivos.

Resguarda tu energía: no es necesario compartir cada detalle de tu proceso con los demás.

Qué no hacer

No tomes decisiones impulsivas solo por probar tu independencia.

No asumas que todos están en tu contra; evita entrar en modo defensivo.

No ignores el descanso. Estás atravesando una mutación interna y eso consume energía.

Tauro

Qué hacer

Busca momentos de soledad para conectar contigo mismo/a.

Expresa tus emociones con alguien de confianza.

Escribe lo que sientes: tu subconsciente tiene mensajes importantes para ti.

Qué no hacer

No ignores lo que sientes por miedo a parecer “débil”.

No te distraigas con redes sociales o trabajo solo para evitar pensar.

No creas que este proceso es en vano. Estás sanando desde la raíz.

Géminis

Qué hacer

Filtra tu entorno: elimina contactos y conexiones que ya no suman.

Reevalúa tus sueños. ¿Sigues queriendo lo mismo que hace años?

Acércate a personas que realmente compartan tu visión.

Qué no hacer

No mantengas vínculos por simple nostalgia.

No cuentes tus planes a todo el mundo, no todos vibran en tu misma sintonía.

No tomes decisiones impulsivas respecto a tu vida social. Observa antes de actuar.

Cáncer

Qué hacer

Reflexiona sobre tu relación con el éxito y la autoridad.

Pregúntate si lo que haces realmente te representa.

Reduce el ritmo. El descanso es tan importante como el trabajo.

Qué no hacer

No te tomes las críticas como ataques personales.

No te compares con el progreso de los demás.

No tomes decisiones laborales importantes en estos días. Espera un poco.

Leo

Qué hacer

Reflexiona sobre tus valores y creencias. ¿Siguen resonando contigo?

Busca inspiración en libros, conferencias o personas que admires.

Ábrete a nuevas experiencias, aunque al principio te incomoden.

Qué no hacer

No tomes decisiones impulsivas sobre estudios, mudanzas o viajes.

No trates de imponer tu punto de vista a los demás.

No uses el orgullo para evitar aceptar los cambios.

Virgo

Qué hacer

Permítete sentir sin juzgarte.

Identifica los vínculos y patrones que necesitas soltar.

Abraza la transformación como una oportunidad de crecimiento.

Qué no hacer

No intentes racionalizarlo todo. Algunas cosas solo se sienten.

No insistas en controlar lo que está destinado a cambiar.

No reprimas lo que duele. Expresar es sanar.

Libra

Qué hacer

Reflexiona sobre lo que realmente necesitas en tus relaciones.

Renueva acuerdos con quienes suman a tu vida.

Trabaja en sanar heridas emocionales del pasado.

Qué no hacer

No te aferres a relaciones que ya no funcionan por miedo a la soledad.

No te comprometas solo por compromiso.

No te exijas demasiado. Este eclipse es para liberarte, no para presionarte más.

Escorpio

Qué hacer

Purifica tu cuerpo y mente con hábitos saludables.

Establece una rutina que te brinde estabilidad.

Escucha las señales de tu cuerpo.

Qué no hacer

No ignores el estrés ni los síntomas físicos.

No dejes todo para “cuando tengas tiempo”. Es ahora o nunca.

No te exijas en exceso. El equilibrio es la clave.

Sagitario

Qué hacer

Conéctate con lo que te hace vibrar.

Atrévete a ser auténtico en tus relaciones.

Expresa tus sentimientos sin miedo.

Qué no hacer

No dejes de lado lo que amas por miedo a fracasar.

No permitas que el perfeccionismo te frene.

No te quedes en relaciones que te limitan.

Capricornio

Qué hacer

Reflexiona sobre las heridas de tu historia personal.

Realiza cambios en tu hogar para sentirte más cómodo/a.

Aprende a soltar el pasado sin resentimientos.

Qué no hacer

No cargues con responsabilidades que no son tuyas.

No bloquees emociones incómodas.

No te aferres a dinámicas familiares tóxicas.

Acuario

Qué hacer

Aprende una nueva actividad como un curso o idioma.

Expresa lo que sientes, pero hazlo sin precipitarte.

Escápate a un lugar para renovar tu visión del mundo.

Qué no hacer

No te enganches en tus pensamientos y creencias.

No te presiones por tener todas las respuestas.

No te encierres en tu espacio; conecta con todo el mundo.

Piscis

Qué hacer

Revisa tus finanzas personas y analiza en dónde puedes mejorar.

Asegúrate de alinearte con tus valores personales.

Convéncete a ti mismo de romper tus límites en el dinero.

Qué no hacer

No te obsesiones con los bienes materiales.

Evita gastar tu dinero impulsivamente.

Elimina de tu mente creencias limitantes, principalmente en el dinero.

