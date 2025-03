Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 27 de marzo al 2 de abril

Tigres del Norte en la arena Toyota

Los Tigres del Norte están embarcados en una gira por Estados Unidos que los llevará por 32 ciudades, incluida Anaheim, California, donde ofrecerán un show en el Honda Center (2695 E. Katella, Anaheim). El grupo de Sinaloa, México, presenta su show La Lotería. Sábado 29 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $73. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Armando Vela / Prime Video | Cortesía

Tito Double P en la arena Toyota

El cantante de rap mexicano Tito Double P, que en su música combina los ritmos tradicionales y contemporáneos de su país, trae al sur de California su tour ¡Ay mamá! Ofrecerá un show en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario). Viernes 28 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $260. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

El Otro Oz en el Kirk Douglas Theatre

El Otro Oz regresa al Kirk Douglas Theatre (9820 Washington Blvd., Culver City), un musical con salsa, merengue y folclor mexicano inspirado en el cuento The Wizard of Oz. La historia de Mando Alvarado, Tommy Newman y Jaime Lozano cuenta la historia de Dora, una adolescente latina que tiene problemas con las ideas de su familia acerca de las tradiciones y teme por su inminente fiesta de quinceañera. Del sábado al 13 de abril. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Cristela Alonzo en el Wiltern

La comediante, actriz, productora y escritora Cristela Alonzo (en la foto la segunda de izq. a der.), creadora del show de la cadena ABC Cristela, ofrecerá un show de comedia en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Abordará temas de su herencia latina y de su experiencia como hija de inmigrantes mexicanos. Domingo 30 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $41. Informes wiltern.com.

Foto: Archivo Crédito: ABC

Exhibición en el museo Academy

La exhibición Director’s Inspiration: Bong Joon Ho es la primera dedicada al aclamado director de cine en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Se enfoca en en proceso creativo, filmografía e influencias cinematográficas de Bong Joon Ho, ganador del Oscar con Parasite. Incluye más de cien objetos, como guiones, carteles y fotos. Termina el 10 de enero. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures

Cinta Alemania en la Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles

Como parte de las celebraciones del Mes de la Mujer, el los consulados de México y Argentina presentan en la Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) la cinta Alemania, cinta de la realizadora argentina María Zanetti. Viernes 6 pm. Entrada gratis con reservación. Informes lacla.org.

Foto: Cortesía

Boysenberry Festival en Knott’s Berry Farm

La fiesta anual que celebra al fruto que dio inicio al parque temático Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) comienza este fin de semana con el Boysenberry Festival. El parque ofrecerá en este evento desde platillos con un toque de boysenberry hasta postres y bebidas únicos incluyendo una variedad de vinos y cervezas de la casa. Todos los días del viernes 28 de marzo al 27 de abril. Boletos de entrada desde $62. Informes knotts.com.

Película Superhuman Body 3D en California Science Center

Los visitantes al California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) podrán explorar el funcionamiento interno del cuerpo humano y los avances de la ciencia y las tecnologías médicas que están cambiando el curso de la salud humana en Superhuman Body 3D, que llegará al teatro de este centro este fin de semana. A partir del sábado en varios horarios. Boletos desde $7. Informes californiasciencecenter.org.

Taller para familias en LACMA

El taller de este mes en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) está inspirado en We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art, y será impartido por la artista Blanca Argueta. No es necesario tener experiencia en el arte. Sábado 29 de marzo de 11 am a 5 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $19; gratis menores de 17 años. Informes lacma.org.