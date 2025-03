Alejandro Sanz habla por primera vez de su relación con Candela Márquez

El cantautor Alejandro Sanz abrió su corazón como nunca antes al ser cuestionado sobre su nuevo romance con la actriz Candela Márquez. Y es que a algunos meses de dar una mirada discreta a su relación por medio de redes sociales, finalmente se dijo listo para compartir detalles de su vida amorosa.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el intérprete de temas como “Corazón Partío” y “La Tortura” contó a la revista Vanity Fair que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal, destacando este último ámbito gracias a la presencia de la histrionisa española.

“La verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial“, declaró ante la reconocida publicación.

De acuerdo con el famoso, son varias las cualidades que lo han hecho caer perdidamente enamorado de su compatriota: “Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende”, dijo.

Bajo esta misma tesitura, Alejandro Sanz confesó que a pesar de los pocos meses que llevan juntos, su romance le ha dejado varios aprendizajes.

“Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado“, añadió.

Estas declaraciones se suman a aquellas en las que el cantante multipremiado aseguró que gran parte de su éxito como pareja reside en el cálido recibimiento que sus seres queridos le han dado a Candela Márquez.

“Todos la adoran. Cuando me ven bien, todo el mundo está tranquilo y contento y no se pone a analizar ni a juzgar (…) Y además es que ella es muy simpática, con una vis cómica muy graciosa“, evidenció hace unos meses.

