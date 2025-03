Dodgers van por la temporada más grande de la historia en Los Ángeles

En el mundo del béisbol, y en general en los deportes de conjunto profesionales de Estados Unidos, rara vez ha habido un equipo que empiece su camino con expectativas tan altas como las de los Dodgers de Los Ángeles de 2025.

Los Dodgers, cinco meses después de que saborearon la gloria del campeonato de las Ligas Mayores en Yankee Stadium, han armado una escuadra ultra talentosa que no presenta debilidades y que, en el papel, puede ser considerada la más completa de muchos años en la Gran Carpa. No es exagerado afirmar que es uno de los rosters más impresionantes del béisbol moderno.

Tras ganar sus primeros dos juegos de la nueva campaña en contra de los Chicago Cubs la semana pasada en Tokio, los Dodgers tendrán su juego inaugural en Los Ángeles este jueves a las 4:10 pm Pacífico (TV ESPN) en contra de los Detroit Tigers. Un día después será la esperada ceremonia de los anillos de Serie Mundial, la octava ganada por la ilustre franquicia.

Ese Clásico de Otoño fue conquistado por los Dodgers a pesar de no contar con una verdadera rotación de pitchers abridores y de que sus dos mejores peloteros (Shohei Ohtani y Freddie Freeman) jugaron la serie contra los Yankees con lesiones muy significativas.

Necesitaron de algunas jugadas inspiradas y heroicas de sus estrellas, un manejo del manager Dave Roberts nada menos que brillante y también de una dosis de fortuna, como fue en aquel derrumbe defensivo de Nueva York en el quinto y decisivo partido.

Para esta temporada, la directiva agregó a un grupo de excelentes peloteros, estrellas del béisbol, para mejorar la plantilla y, de entrada, tratar de evitar otra situación de escasez de brazos para el mes de octubre. Prácticamente, todos los héroes del título están de vuelta y se percibe en el entorno un feroz apetito por repetir con el título.

Potencial de los Dodgers para reescribir récords

“Desde un principio nuestra meta es ganar la Serie Mundial. En lo personal, yo quiero ganar cada partido, quiero tratar de ganar tantos partidos como podamos. No me gusta perder”, dijo Roberts en una entrevista con La Opinión hace algunas semanas en el Spring Training en Arizona. “No quiero poner un número de ganados de temporada regular, pero quiero ganar 11 juegos en octubre (los playoffs)”.

Pero cuando se le preguntó al hombre que ha guiado a los Dodgers a nueve postemporadas consecutivas, incluyendo dos conquistas de la Serie Mundial, si el récord de más triunfos en una temporada regular (116) era algo que le interesaba, respondió: “Si nos mantenemos sanos, es una posibilidad”.

En efecto, si las estrellas del plantel se mantienen saludables en 2025, los Dodgers podrían amenazar ese récord y reescribir la historia. Ellos ganaron 106 juegos en las campañas de 2019 y 2021, y 111 en 2022. Es justo decir que los rosters de esos Dodgers estaban un paso o dos debajo de lo que presentan en su lista de 26 jugadores activos, encabezados por Ohtani, Freeman, Mookie Betts, Teoscar Hernández, Will Smith, Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Blake Treinen, y los rostros nuevos: Blake Snell, Roki Sasaki, Tanner Scott, Kirby Yates y Michael Conforto.

Al arrancar este jueves las Ligas Mayores en conjunto, las apuestas indican que los Dodgers son muy favoritos al título. La casa de apuestas Bet MGM tiene a Los Ángeles con momio de +240, mientras que el segundo mayor favorito son los New York Yankees con +900, i gual que los Atlanta Braves.

Es decir, un apostador cobraría $2.4 por cada dólar apostado por los Dodgers si ellos ganan, mientras que recibiría $9 por cada uno apostado por Nueva York o Atlanta si alguno de éstos obtiene la Serie Mundial.

En los dos partidos realizados en Japón, los Dodgers empezaron a desplegar su calidad. Primero fue Yamamoto con 5 innings de alto nivel ante sus propios aficionados japoneses y luego cuatro relevistas dejando a los Cubs sin hit en los últimos cuatro innings para un triunfo de 4-1. Al día siguiente, Ohtani, Tommy Edman y Enrique Hernández batearon jonrones y el bullpen volvió a lucirse en camino a ganar 6-3.

Entre los varios refuerzos de los Dodgers para 2025 destaca Blake Snell, uno de los mejores pitchers zurdos de las Ligas Mayores. El dos veces Cy Young abrirá este jueves contra Detroit. Crédito: Hiro Komae | AP

Más poder al bat y pitcheo de élite en L.A.

Una primera gran preocupación para Roberts parece haber quedado atrás. Mookie Betts, enfermo del estómago por alrededor de una semana y media, perdiendo más de 20 libras, empezó a recuperarse y el martes, en el último partido de exhibición de los Dodgers, jugó y dijo sentirse “muy bien, normal” y listo para iniciar en el partido inaugural en Dodger Stadium contra los Tigers.

Betts, por cierto, es el nuevo shortstop titular de los Dodgers, un movimiento con el cual Roberts busca tener una alineación más potente al tener más espacio para otras estrellas que juegan en los jardines.

Los Dodgers tienen un lineup tremendo, seguramente el mejor de MLB para esta temporada al menos en teoría. Esa ofensiva puede ganar muchos partidos con su poder y ahora mayor velocidad. Sin embargo, es el cuerpo de lanzadores lo que de verdad luce temible para la oposición.

Blake Snell, dos veces ganador del trofeo Cy Young, es el abridor 1 y está programado para iniciar en la loma el jueves en lo que será su debut como Dodger. Su rival monticular por los Tigers será Tarik Skubal, Cy Young reinante de la Liga Americana tras conseguir la triple corona de pitcheo.

Yamamoto, en su segunda temporada, es el segundo abridor de los Dodgers e iniciará el juego del viernes, y Sasaki, otro japonés considerado un fenómeno por sus habilidades y que era pretendido por numerosos clubes, podría abrir el sábado para completar la primera serie del año en casa.

La rotación de inicio de temporada se completa con Tyler Glasnow, un derecho que el año pasado en su primera temporada con el equipo fue seleccionado al Juego de Estrellas, y Dustin May, quien se vio a punto en el entrenamiento primaveral tras recuperarse de una extraña lesión del esófago que incluso le hizo temer por su vida el verano pasado. Roberts podrá disponer eventualmente de Ohtani en su rol de pitcher abridor, además del legendario Clayton Kershaw y Tony Gonsolin, entre otros excelentes serpentineros.

El manager Dave Roberts admite que todos los equipos rivales tienen a los Dodgers en la mira, pero cree que su equipo volverá a ser campeón del mejor béisbol del mundo. Crédito: Eugene Hoshiko | AP

Los retos no frenan el optimismo

De todas maneras, los Dodgers, con su nómina salarial de alrededor de $322 millones de dólares esta temporada, son un equipo suficientemente maduro para entender que se encontrarán con retos esperados y también con algunos inesperados.

“Obviamente, cuando eres el campeón del mundo cada equipo quiere vencerte y te tienen en la mira. Obviamente, el reto este año es repetir como campeones y mi trabajo es asegurarme de que estamos preparados y de que nuestras mentes están bien”, dijo Roberts, quien asegura que todos los equipos rivales serán vistos como “una amenaza”.

El camino de un año que puede ser memorable en Chavez Ravine comienza ya y Dave Roberts tiene un mensaje para los aficionados de los Dodgers: “Prepárense para repetir como campeones en 2025”.

Fechas importantes para los Dodgers

(Marzo 27-29)

Serie inaugural en casa vs. Tigers

(Abril 4-6)

Primera serie como visitantes vs. Phillies

(Abril 15)

Día Jakie Robinson vs. Rockies

(Mayo 15)

Bobblehead de Shohei Ohtani 50-50 vs. Athletics

(Mayo 16-18)

Freeway Series vs. Angels

(Mayo 30-31, Junio 1)

Serie contra NY Yankees

(Junio 2-5)

Serie contra NY Mets

(Julio 4)

Día de Independencia vs. Astros

(Julio 19)

Bobblehead de Fernando Valenzuela vs. Brewers

(Agosto 15-17)

Última contra los Padres en Los Ángeles

(Septiembre 16)

Juego del Día de los Dodgers vs. Phillies

(Septiembre 26-28)

Serie final de la temporada vs. Mariners (en Seattle)

