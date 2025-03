Elly De La Cruz le pone el sabor latino al MLB The Show 25

MLB The Show es el videojuego de béisbol más grande en consolas y este año tiene a Elly de La Cruz como parte de su portada.

El campocorto dominicano es figura junto con Gunnar Henderson, de Baltimore Orioles, y Paul Skenes, de Pittsburgh Pirates.

Los tres peloteros forman parte de una nueva generación de estrellas que brillan en las Grandes Ligas.

Elly De La Cruz conversó en exclusiva con La Opinión de Los Ángeles sobre lo que representa para él ser parte de la portada del popular juego que está disponible para Xbox Series S/X, Playstation 5 y Nintendo Switch.

Este año el juego incluye varias modalidades especiales como el Road To The Show, desde la etapa universitaria, Diamond Dynasty y otros tradicionales como el The Franchise.

“Estoy agradecido con ellos por tomarme en cuenta. Feliz de estar y haberla compartido con esos dos grandes jugadores”, comentó el dominicano.

De La Cruz es el cuarto pelotero dominicano que forma parte de la portada del MLB The Show.

El primero fue David Ortiz en la edición 2008, Fernando Tatis Jr. en 2021 y Vladimir Guerrero Jr. 2024.

Adrián González, Miguel Cabrera y Yasiel Puig son los otros peloteros latinos que también han estado en la portada del “The Show”.

“Estoy orgulloso como pelotero y como dominicano de estar en la portada. Espero que muchos más dominicanos y latinos estén ahí en un futuro. A seguir trabajando, con Dios, para seguir logrando más cosas”, dijo.

Elly De La Cruz tuvo un promedio de bateo de .259 con 160 hits, 25 jonrones, 76 carreras impulsadas y 105 carreras anotadas en 160 juegos en 2024.

El dominicano viene de ser el líder en bases robadas de las Grandes Ligas con 76 estafadas y fue el cuarto mejor campocorto en WAR de la temporada 2024.

El dominicano no dudó en revelar cuál fue el pelotero con el que creció admirando desde que pequeño y que lo motivó a jugar Grandes Ligas.

“Cuando estaba chamaquito a mí me gustaba ver a Derek Jeter jugando. Ese es y sigue siendo mi pelotero favorito, aunque ya no juega sigue siendo mi favorito”, reveló el toletero dominicano.

Aunque en el juego admitió que le gustan peloteros como Randy Johnson y Ken Griffey Jr., aunque su modo de juego favorito es Road To The Show.

Elly De La Cruz con un objetivo claro

Elly De La Cruz comentó cuál es su gran objetivo para esta temporada bajo las órdenes de su nuevo manager, el experimentado Terry Francona.

Francona, ganador de dos anillos de Serie Mundial, tomó el cargo como manager para esta campaña.

De La Cruz agradeció a Francona por su comentarios durante el Spring Training y con el objetivo claro que quiere en esta campaña.

“Estoy agradecido por todo lo que ha compartido conmigo. Nos llevamos muy bien, se lleva muy bien con el equipo. Cincinnati se ve muy unido y ready para la temporada. Nos sentimos listos para la temporada”.

El campocorto dominicano expresó que solo quiere tener salud para jugar los 162 juegos en esta campaña y acompañar al equipo durante toda la temporada en el terreno de juego.

Elly de La Cruz es una de las estrellas que sigue creciendo en Las Mayores y que su legado queda en la edición MLB The Show 2025.

