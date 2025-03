Mayrin Villanueva advierte a sus fans sobre posible estafa en redes

Mayrín Villanueva, conocida por su participación en historias como “Vencer la Ausencia” y “Golpe de Suerte”, hizo una denuncia pública sobre el hackeo de su página oficial en Facebook, alertando a sus fanáticos ante cualquier posible estafa a través de dicha plataforma.

En una entrevista concedida a Televisa Espectáculos y retomada por ‘Despierta América’, la esposa de Eduardo Santamarina compartió detalles sobre el mal uso que se le ha dado a su perfil desde que se enteró del robo de identidad online que sufrió.

“Me hackearon la de Facebook y la de Facebook no la puedo recuperar, es fecha. Ya tiene un rato, pero esta persona ya hizo hasta una página en donde pide que se suscriban, y como sí es mi página, está certificada y tiene 2 millones y tanto de seguidores, claro, dicen: ‘Sí es Mayrín’“, explicó a ante las cámaras.

Asimismo, confesó que no fue hasta que diversos usuarios le comunicaron la situación que se dio cuenta de su hackeo.

“Realmente no le dimos tanta importancia, los dos como que no le sabemos tanto tampoco y yo el Facebook como que nunca lo usaba, casi no lo usaba, por eso yo me di cuenta muy tarde hasta que la gente se atrevió a decirme: ‘Oye, Mayrín, esto’. Lo platicamos y todo, pero es algo muy pasajero“, indicó la famosa.

Mayrín Villanueva reflexionó sobre el avance de la inteligencia artificial y cómo es que en ocasiones este representa un arma de doble filo: “Ahora con inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras, y hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo y está mi cara, hay cosas, están puestas así. No caigan en el engaño, no soy yo, es todo mentira“, dijo para finalizar.

