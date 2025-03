Terence Crawford: No me molesta ser el perdedor contra Canelo

Terence Crawford aseguró que no le molesta ser el perdedor en las casas de apuestas para su posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre, ya que está acostumbrado a que la gente dude de él.

En una entrevista con la revista The Ring, Crawford explicó que las cosas negativas que piensan sobre él no le afectan para nada, pero espera demostrar -como siempre lo ha hecho- una vez más que se equivocan.

“Durante toda mi carrera han dudado de mí. Pregúntenle a cualquiera que me haya seguido, y con todas las cosas negativas que se han dicho sobre Terence Crawford, nunca pensaron que llegaría a donde estoy ahora. Pero lo hice. Es curioso decirlo, pero lo he estado escuchando toda mi carrera: ‘Soy demasiado pequeño para este tipo. Este tipo es demasiado fuerte. Este tipo pega demasiado fuerte. No tengo barbilla. O soy esto o soy aquello'”, dijo.

Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

“Simplemente lo asimilo y me río. La gente que tiene pensamientos negativos sobre mí nunca ha estado en el ring. Ni siquiera me molesta. Los que odian son fanáticos encubiertos… cuando finalmente los gané (a Spence, Shawn Porter y Kell Brook), dijeron que los había vencido tarde y con moretones. Siempre había una excusa (para vencerlos). Algunos grupos del boxeo creían que estos tipos me iban a vencer”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo con el estadounidense aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Canelo Álvarez enfrentará primero a William Scull el 3 de mayo. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

