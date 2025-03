¿Gabriel Soto está en búsqueda de un nuevo amor? El actor responde

El actor mexicano Gabriel Soto ya ha dado la vuelta a la página en su historia con Irina Baeva, así lo confirmó en un encuentro reciente con la prensa en el que, además, respondió si está dispuesto a volver a aventurarse en el terreno amoroso.

Al ser abordado por la prensa durante su asistencia a un evento deportivo, el famoso no pudo evitar los cuestionamientos sobre el supuesto nuevo romance de su ex prometida, momento que aprovechó para recordar que no piensa hablar sobre su pasado o de las personas que han formado parte de él.

“No, nada, pues la verdad es que como ya lo dije en varias entrevistas, ya aprendí a no hablar de terceras personas, prefiero mejor mantenerlo así“, declaró ante las cámaras.

Ante esta respuesta, las preguntas se volcaron a su vida amorosa y si en este momento de su vida se siente listo para encontrar una pareja con la que pueda compartir su vida.

Sin embargo, Gabriel Soto afirmó que actualmente está enfocado en su crecimiento profesional y los proyectos que han tocado a su puerta. Por esta razón, “las cosas del amor” han quedado en un segundo plano.

“Ahorita estoy trabajando mucho en mí, estoy trabajando en seguir saliendo adelante, mi salud, la novela que me tiene muy ilusionado, y ya veremos después, la verdad es que estoy disfrutándome, disfrutando a mis hijas“, dijo haciendo alusión a las jóvenes fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el mexicano expresa su negativa a darse una nueva oportunidad en el amor. Recordemos que hace algunas semanas desmintió la posibilidad de reconciliación con su ex esposa y madre de sus hijas.

“No, no creo, ya pasaron muchos años“, sentenció en ese entonces. “Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro“, complementó.

Seguir leyendo:

• Gabriel Soto reveló si hay posibilidad de reconciliación con Geraldine Bazán

• Gabriel Soto se recupera de crisis de salud y retoma su vida normal con la ayuda de sus hijas

• Irina Baeva borra su pasado con Gabriel Soto en sus redes sociales