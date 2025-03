Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de marzo de 2025

Escorpión

No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. Lo que no pude ser a la fregada, hay nuevos errores por cometer así que no te lamentes ni te sumerjas en cuestiones que no deben ya de afectarte. Cuidado con amores de una noche los cuales van a estar más fuertes que nunca, pero podría terminar con un embarazo no deseado. Cambia de actitud y de la forma de ver la vida, vienen nuevas oportunidades para ti, pero tienes que aprender a cerrar cualquier ciclo que se encuentre abierto para no seguir arrastrando tu pasado contigo. Es momento de ver tu vida de otra manera, de enfocarte en eso que mueve tu existencia y tus sueños, en aprender a no depender de las demás personas sino solamente de ti. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro.

Libra

No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Cuidado con infecciones de última hora en las vías urinarias o riñones. Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no les dan entrada a nuevas cosas. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti. Cuidado con cambios de última hora en la cuestión de los dineros pues podrías estar gastando en cosas innecesaria. Posibilidades de un viaje y fin de semana intenso. Los amores a distancia se visualizan muy fuertes en tu casilla, si te pones las pilas puede surgir una muy buena relación duradera. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que jamás te va a dar algo ni hará nada por ti. Cambios en tus estados de ánimo pues andarás bien bipolar y una noticia que tiene que ver con la mejora en los dineros te va a hacer el día.

Virgo

El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti. Hay momentos en que desearías no volver al pasado, pero hay personas que siguen apareciendo y proviniendo de él, déjalas que lleguen más no permitas que prevalezcan contigo. Hay movimientos astrológicos importantes los cuales traerán contigo nuevas buenas que te ayudarán a mejorar en esas áreas en la cuales te has encontrado estancado. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. Un dinerito extra te ayudará a pagar una deuda que tienes pendiente. Una persona del pasado podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres. Es momento de ponerte vivo y de buscar soluciones a los problemas presentes antes de querer resolverle el mundo a los demás.

Leo

Viene una situación complicada con tu pareja en caso de tener a causa de malos entendidos. Ten mucho cuidado con subidas de peso pues en estas fechas podrías acumular 2 o 3 kilos. Momento de cambios en el área de los dineros, dicho dinero te ayudará a pagar ciertas deudas. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Hay momentos en los cuales pretendes que las personas actúen como tú quieres, pero debes darte cuenta de que no puedes tener el control de todo lo que te rodea. Cuidado con traiciones dentro de la familia las cuales podrían suceder en cualquier momento y de quien menos esperas. No permitas que amores del pasado arruinen tus días. Entras en un ciclo muy perro, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu alrededor. Te notarás algo triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo. La persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones de bipolaridad que andas manejando.

Cancer

Es momento de cambiar de actitud y de ser más positivo con lo que quieres, buscas y deseas pues si trabajas en eso al poco tiempo se te comenzará a dar sin darte cuenta. Una situación que preocupaba a tu familia comenzara a resolverse poco a poco. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje con amistades en el cual te la pasarás de lo mejor. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto inicie el mes de abril llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. Problemas gástricos se aproximan e insomnio en estos días, así que trata de cuidar más tu alimentación. Vienen discusiones o problemas familiares que se sabrán resolver poco a poco, no siempre es bueno expresar lo que sientes, empieza por hacerlo solo con esas personas que te muestran sus sentimientos. En unos días comenzará el estrés por trabajo o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Ten mucho cuidado con infecciones de última hora las cuales podrían llevarte a cama.

Géminis

No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta. No es momento de pensar en venganza o cobrarles factura a tus enemigos, ellos solitos pagaran la cuenta solo es cuestión de esperar un poco. Es momento de cambiar de actitud en tu vida y de comenzar a verla de manera distinta. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande. No te martirices por cuestiones que tienen solución solo espera el momento para poder ver los resultados. Hay días en los cuales no sabes que hacer pues traes recuerdos de tu pasado que no agobian y no te permiten ser feliz, quita eso de tu cabeza y comienza a mentalizar que lo mejor esta por venir y que nada de eso te seguirá dañando o afectando, ábrete a nuevas posibilidades en la vida y no cierres las puertas pues solo así podrá llegar alguien para ti. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro.

Tauro

No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas, quien te acepté te aceptará como eres. Deja que la vida te recompense todo lo que te debe solo espera un poco más. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Lo que resta de este mes deberá estar dedicado a ti y tu familia, en mejorar, en cerrar el pasado y renovarte en todos los sentidos para iniciar el nuevo mes con nueva actitud y nuevas metas. Debes aprender a quitarte toda esa basura que has venido cargando desde hace años y que no te ha permitido ser feliz. Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Cuidado con cambios de ultima hora los cuales podrían ponerte de malas al no ser lo que deseas, pero con el tiempo sabrás aceptarlos. Te vas a enterar de infidelidad o de alguna traición dentro de tu familia que podría afectarte más de lo que te imaginas. Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la madre a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te daña saber que necesitas algo y no lo tienes.

Aries

No te desesperes sino ves tus sueños cumplidos a la brevedad, quizás no es el momento adecuado para que eso suceda, tienes que esperar un poco más. En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va a hacer sufrir mucho. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. En la medida que mandes a la ñonga a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Mucha suerte en juegos de azar, no gastes dinero en compras innecesarias que solo te van a traer problemas económicos al finalizar el siguiente mes. Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios estúpidos de otras personas, ya manda a la fregada todas esas situaciones y pon los pies en la tierra.

Sagitario

No te dejes manipular por tu familia o amistades los cuales buscarán que hagas las cosas a su manera sin importar tus necesidades o lo que tu quieres y deseas. Deja de quejarte por todo mira que hay personas que les ha ido peor que tu y siguen de pie dando lo mejor de ellos. Hay momentos en que no tienes ánimos de nada y tienes que sacar fuerza hasta de donde no te imaginas para poder seguir de pie y adelante. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Si no tienes una relación posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas caricias con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valga madres sus comentarios. Hay cambios de ultima hora importantes que debes atender para poder salir de los baches en que te encuentras. Deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tantas fregaderas que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en la medida que le des importancia será en la medida que seguirán ladrando.

Capricornio

No pretendas ser quien no eres ni pretendas modificar conductas buenas por convertirte en una mala persona para poder tener ese escudo protector y evitar que te dañen. Es momento de analizar bien tu vida, errores y aciertos para corregir y mejorar en todo. Algunas veces te atontas demasiado por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación con como eras antes, has madurado un chorro y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la tiznada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Es momento de mentalizar hacia dónde te diriges y que estas haciendo para lograr llegar a esa meta, estas perdiendo mucho el tiempo y te centras en cuestiones que no te dejan nada de provecho, ten cuidado. Ten mucho cuidado con proyectos que comenzaste este año y no has terminado pues hay muchas posibilidades que se caigan y se pierdan sino le pones la atención que requieren.

Acuario

No es momento de crear conflictos en pareja en caso de tener una relación pues podría terminar mal las cosas, deja de estar a la defensiva y busca momentos para estar feliz con tu pareja en lugar de estar peleando y discutiendo sin motivo alguno. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Amores importantes en caso de estar soltero o soltera y posibilidad de embarazo. Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe. Un viaje podría suceder en cualquier momento y con las muchas oportunidades buenas para ti y los tuyos. Fin de semana regio en el cual debes de tener cuidado con amistades o familia pues podrían meterte en chismes o andar vociferando cosas tuyas y de tu pasado. No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. Muchos proyectos en mente, pero desgraciadamente no estas trabajando en ellos pues te centras más en los sueños de tu familia o de otras personas antes que en los propios. Tu orgullo es demasiado fuerte y debido a eso has perdido grandes amistades, debes de cuidar esa parte o de lo contrario podrías dañar a quienes más quieres.

Piscis

Cuidado con perdidas de dinero u objetos los cuales estarán a la orden del día y podrían desbancarte. No es momento de confiar en todo aquel que te hable bonito al contrario debes de desconfiar más en esas personas pues no sabes cómo van a actuar y de qué manera pretenden meterse en tu vida. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que asegúrate de que lo que te caiga aprovecharlo de la mejor manera. Hay días en los cuales no te entiendes ni tu mismo pues no sabes que camino seguir para lograr tus objetivos y eso te estresa y te pone muy de malas. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga, puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad. Hay amistades que no te ven con buenos ojos y ahora hablan a tus espaldas, se les olvida cuanto les ayudaste. No te martirices por lo que no fue ni será, deja que ya eso se lo lleve el viento, preocúpate por el ahora y dale banderazo al pasado. No puedes seguir permitiendo que te pisen o se trepen sobre ti para lograr sus objetivos mientras a ti te lleva la fregada. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo donde te encuentras, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día.