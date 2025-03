Los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa aún no son reclamados por sus familiares

A poco más de un mes del inesperado hallazgo sin vida del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, se ha dado a conocer que los cuerpos de la pareja permanecen en la lista de fallecidos no reclamados.

De acuerdo con el portal TMZ, la Oficina del Médico Forense en Nuevo México confirmó que los restos de los famosos aún no son reclamados por sus familiares a pesar de la cobertura mediática que se ha dado al caso.

Y es que si bien el mundo entero se ha mantenido a la expectativa de los hallazgos dentro de la investigación por su muerte, se especificó que la lista de personas fallecidas no reclamadas, misma que se actualiza en línea cada lunes, aún contiene los nombres de Gene y Betsy.

Con esta noticia, las miradas no han tardado en volcarse hacia los hijos que Gene Hackman concibió en su matrimonio anterior con Faye Maltese: Christopher Allen, de 63 años, Elizabeth Jean, de 61, y Leslie Ann, de 57, pues Gene y Betsy no tuvieron hijos propios. No obstante, no han emitido comentarios al respecto.

A través del medio estadounidense, las autoridades explicaron que no es inusual que los cuerpos permanezcan aún en la morgue, pues podría ser el caso que aún se estén completando los trámites necesarios para llevar a cabo los funerales de la pareja.

Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados sin vida en su residencia en Nuevo México el pasado mes de febrero. Ella se encontraba en uno de los baños de la vivienda y él, en el recibidor, mientras que uno de los tres perros que tenían también fue encontrado sin vida en una transportadora.

La investigación arrojó que la pianista falleció días antes del actor debido a un síndrome pulmonar por hantavirus, una peligrosa enfermedad que se contagia a través del excremento de roedores infectados. A su vez, una enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica cobró la vida del histrión; se señaló que esta pudo haber sido provocada por el Alzheimer que padecía.

