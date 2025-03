Maripily Rivera responde contundente a las indirectas de Salvador Zerboni

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, Maripily Rivera se pronunció con respecto a los encontronazos que ha protagonizado junto a Salvador Zerboni ahora que ambos fungen como panelistas dentro del reality “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Y es que como ha quedado al descubierto durante las últimas semanas, la boricua y el mexicano han salido a relucir diversas diferencias que orillaron a la también influencer a arremeter públicamente en su contra, tachándolo de “poco hombre”.

En un inesperado video colocado desde su cuenta de Instagram, Maripily Rivera lanzó un contundente mensaje en el que, sin mencionar el nombre del histrión, hizo un llamado a dejar las críticas de las que ha sido blanco.

“No hables de mí, tú no tienes que estar hablando de mí. Trata de superarme ya. Yo sé que es difícil ser el primer eliminado, pero ni volviendo a nacer vas a poder ser como Maripily. Yo soy insuperable, la patrona. Cuando me tienes de frente, no tienes los hu*vos para decirme las cosas de frente“, se le escucha decir en el audiovisual.

Pero, qué dijo Salvador Zerboni que causó la molestia de la puertorriqueña? Los roces entre Zerboni y Rivera aumentaron luego de que el villano de melodramas como “Abismo de Pasión” y “La Reina del Sur” apuntara a que ella fue la culpable de “contaminar” el juego por la enemistad que mantiene con Lupillo Rivera.

“Todo no los trajo la persona que está atacando a este señor”, sentenció el famoso durante una transmisión en vivo que no tardó en llegar a los oídos de Maripily, desatando su explosiva reacción.

Por su parte, la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” culminó su mensaje diciendo: “Te la has pasado difamándome en todos lados. No tienes prueba ninguna para poder hablar de mí y decir lo que estás diciendo”.

