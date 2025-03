Verstappen “no está contento” con Red Bull tras cambio de Liam Lawson, reemplazante de Checo Pérez

El piloto cuatro veces campeón del mundo en la F1, Max Verstappen, no está conforme con la reciente decisión de Red Bull de reemplazar a quien fuera el sucesor de Sergio ‘Checo Pérez’, el neozelandés Liam Lawson, con el japonés Yuki Tsunoda, según reveló Helmut Marko, asesor de la escudería.

El movimiento, que ha generado controversia en el equipo, parece no haber sido del agrado del actual monarca de la Fórmula 1.

Poco después de que se anunciara la decisión, Verstappen mostró su postura al dar “me gusta” a una publicación en Instagram del expiloto Geido van der Garde. En su mensaje, Van der Garde comparó el trato que recibió Lawson con un caso de “bullying”, argumentando que no tuvo el tiempo suficiente para demostrar su potencial antes de ser descartado.

Marko confirmó que el neerlandés no está contento con la situación: “Sabemos que Max no está feliz con esto, pero necesitamos dos autos competitivos al frente, no solo para el campeonato de constructores, sino también para ayudarlo en la pelea por su quinto título mundial”.

La estrategia detrás del cambio

Red Bull justificó la decisión argumentando que la experiencia de Tsunoda aportará más a la escudería en términos de desarrollo del monoplaza.

Según la escudería, Lawson no estaba en la posición ideal para asumir ese rol clave en la evolución del equipo.

En una entrevista posterior, Marko explicó cómo surgió el cambio de opinión respecto a Tsunoda: “Inicialmente, Yuki era demasiado inconsistente, por eso optamos por Lawson. Sin embargo, desde su llegada, no logró rendir bajo presión y desde el primer día en Australia comenzó a verse afectado”.

El asesor de Red Bull comparó la situación de Lawson con la de un boxeador que recibe demasiados golpes y no logra recuperarse.

“Entró en una espiral negativa y salir de ahí es muy complicado. Desde esa perspectiva, fue un error ponerlo en el Red Bull”, admitió Marko.

Además, mencionó que Lawson tuvo inconvenientes mecánicos en Australia, lo que limitó su tiempo en pista. Sin embargo, dejó claro que su desempeño no fue suficiente para garantizarle un lugar en el equipo principal. “Necesitamos un segundo piloto fuerte, no solo por el campeonato de pilotos, sino también para la estrategia del equipo”, concluyó Marko.

La tensión se respira en Red Bull por primera vez en años. Luego de dos carreras, Verstappen aún no conoce la victoria y todos los elogios del circuito se van hacia el McLaren conducido por Lando Norris.





