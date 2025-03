Danna lanza su propio sello discográfico junto a Alex Hoyer

La cantante Danna ha emprendido un nuevo proyecto en el ámbito musical, ahora de la mano de su pareja, Alex Hoyer. Se trata del lanzamiento de un sello discográfico basado en la en el desarrollo y management de artistas con miras en expansión a nivel mundial. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

“One Percent Records” es el nombre del sello discográfico fundado por la mexicana y que actualmente cuenta con una sede en Los Ángeles. De acuerdo con un comunicado lanzado por el equipo de la artista, el proyecto está diseñado para empoderar y ofrecer un espacio “sin restricciones, ni presiones comerciales a la próxima generación de artistas latinos”.

Asimismo, Danna explicó que su sello tiene el fin de ofrecer un enfoque “premium y personalizado” para la carrera de cada artista que forme parte de su empresa.

“Estamos creando un sello donde los artistas no solo firman, sino que se empoderan”, contó la CEO de One Percent Records. “Queremos que sean dueños de su trabajo, que comprendan el negocio y que crezcan sin comprometer quiénes son. Se trata de crear lo que Hoyer y yo siempre deseamos que existiera en la industria musical: un entorno donde los artistas estén apoyados, sean libres y realmente vistos“, complementó.

Por su parte, Alex Hoyer, pareja y socio de la cantante multipremiada, se pronunció sobre esta iniciativa y se dijo emocionado por formar parte del desarrollo de nuevos artistas: “Este sello trata sobre libertad e intención. Nos enfocamos en el artista, no en el algoritmo”, expresó.

La propuesta de One Percent Records se alinea con las declaraciones que Danna concedió en entrevista con la revista Variety. Y es que allí afirmó que uno de sus sueños era poder convertirse en la guía que le hubiera encantado tener durante los inicios de su trayectoria en el ámbito musical.

“Los artistas no solo firman, sino que se empoderan. Me hubiera encantado tener a las personas adecuadas guiando mis decisiones comerciales hace seis o siete años: necesitaba a alguien que me dijera: ‘Te mostraré cómo funciona esto’“, declaró al portal estadounidense.

