Eugenio Derbez genera polémica por encuentro VIP con Shakira en su concierto

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez se convirtió en tendencia en las redes sociales después de una fotografía, en el cuarto de concierto, con la cantante Shakira en Ciudad de México. La colombiana se encuentra en el país como parte se gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Derbez compartió en su Instagram imágenes del emotivo encuentro con la cantante colombiana. Sin embargo, fue acusado de haber hecho un gasto excesivo para poder tomarse una fotografía con ella junto a su familia.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió el reencuentro con la intérprete de ‘Ojos Así’: “No nos veíamos desde Sudáfrica”, escribió. Mientras que Shakira respondió: “Hace como 15 años”, además, la artista también reposteo las fotos en sus historias, agradeciendo su presencia:

"¡Qué gusto tener a Eugenio Derbez en mi concierto con su hermosa familia! Gracias por venir, Eugenio. Un abrazo". Shakira

El programa de espectáculos Ventaneando, con Pati Chapoy al frente, puso en duda la forma en que Derbez y su familia lograron acceder al backstage. Según comentaron, existía la posibilidad de que el actor hubiera pagado alrededor de 40 mil pesos por boleto (un total de 120 mil pesos para tres personas) para obtener un pase exclusivo al camerino. En dólares, se traduciría a más de 5 mil.

Esto generó críticas en redes, donde algunos usuarios aseguraron que Shakira solo quería una foto con Derbez, no con toda su familia, mientras que otros cuestionaron el supuesto gasto excesivo.

Derbez se defiende

Ante las especulaciones, Eugenio Derbez aclaró en declaraciones a medios que no pagó ni un peso por el acceso VIP:“Ella me invitó al concierto, fue invitación directa, así que afortunadamente no pagué”, expresó.

De la misma forma, explicó que asistió al show no solo por la invitación, sino porque es un gran admirador de la artista.

Mientras tanto, la gira de Shakira sigue batiendo marcas históricas en el país, con 20 conciertos programados en distintas ciudades, incluyendo Monterrey, Puebla y Querétaro. Los boletos se han agotado rápidamente, demostrando el enorme éxito de la colombiana en territorio mexicano.

