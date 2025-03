Niurka Marcos acepta a Laura Bozzo en su equipo, pero con una condición

Laura Bozzo podría jugar con el equipo Agua en La Casa de los Famosos All-Stars y esta decisión la tomó Niurka Marcos, líder del Cuarto Agua. La cubana, quien mostró resistencia de que Bozzo se uniera a su equipo, ahora se mostró más abierta de aceptarla, pero estableció una condición clara.

“Yo acepto que juguemos con Lau, tengo una relación de 20 años con ella. Afuera podemos olvidar ciertas cosas, pero aquí estamos en un juego”, declaró Niurka a sus compañeros Caramelo, Rey Grupero, Manelyk González y Alejandra Tijerina.

Después de su nominación, Bozzo mostró interés en dejar de jugar con Fuego debido a que los considera “unos traidores”.

Durante la semana, también discutió con Rosa y Carlos, ambos miembros de la nueva generación.

La condición de Niurka: “No ser sirvientes”

La artista, de 57 años, estableció como única condición que ninguno de sus aliados actúe como asistente personal de la conductora peruana. “No estoy para decirles ‘Mane, píntame, peíname’. ¿Cuándo les he pedido que me agarren las chanclas?”, cuestionó.

Además, advirtió que se molestaría si alguno de ellos, especialmente Caramelo —a quien consideró el más propenso—, cae en actitudes serviles. “No quiero que los cuatro se pongan de tapete. Si lo hacen, me voy a poner celosa y se lo reclamaré frente a Laura”, aseguró.

Niurka explicó que esta alianza es una estrategia para avanzar en el juego. “Es lógico, para eso estamos aquí”, afirmó. También destacó que disfrutan de las conversaciones con Bozzo, en especial Rey Grupero, quien revive anécdotas divertidas con la presentadora.

Con este pacto, el equipo Agua se consolida como una de las facciones más fuertes del reality, demostrando que, pese a las nominaciones, el público sigue apoyando a sus integrantes.

