Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de marzo de 2025

Escorpión

Estás en un ciclo muy bueno, pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo. Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malos entendidos por chismes. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, no se compliquen la vida por situaciones absurdas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. En la medida que des recibirás. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. No permitas que comentarios negativos te amuelen el día. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños..

Libra

Un evento social o salida con amistades se aproxima. Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Una fiesta o evento se aproxima, te vas a enterar que te han reemplazado. Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho está hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas. Debes aprender a cuidar lo que es tuyo y por derecho te corresponde, hay días en los cuales no sabes que hacer para estar bien y mantenerte estable, han existido muchas problemáticas a tú alrededor y te ha afectado más de la cuenta, sino sabes qué decisión tomar en esas cuestión que te preocupan no la tomes y mejor pide consejos a quienes te rodean.

Virgo

Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener un chorro mil de cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Esta semana se presentarán cambios importantes en la cuestión de los dineros, si estabas enfrentando problemas económicos poco a poco comenzarás a ver la luz en todo eso que estabas atorado o atorada.

Leo

Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo. Una amistad saldrá con su domingo siete. Días en los cuales deberás de pensar en tu pasado y presente antes de tomar cualquier decisión. Empezarás a planear algún viaje. Un amor del pasado volverá a dañarte la existencia ya sabes, a barrer recuerdos y poner nuevas sabanas, Next. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto solo sigue tus instintos. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los pinche kilos de más. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores.

Cancer

Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos de factores que determinan el curso de las cosas. Inicias una relación dentro de poco, pero durará casi nada debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pex, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. No permitas que la costumbre dañe más tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos.

Géminis

Vienen cambios muy perros en tu vida pues por fin lograrás despertar de la tontes en que habías vivido. Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tiznada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más perro o perra pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte. Movimientos astrológicos te van a traer como burro o burra en primavera si no tienes con quien te va a tocar hacerte el favor por ti solo o sola. Ya no seas tan miércoles con quien te quiere de verdad o con esas amistades que están contigo cuando nadie lo está, la vida es perra y tarde o temprano podría devolverte el golpe. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones y de no permitir que nadie meta su cuchara o su opinión en lo que quieres, buscas y deseas.

Tauro

Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que ha buscado en mucho tiempo. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado fregarte y utilizarte. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas. Infecciones de garganta en puerta. No seas tan exigente a la hora de buscar pareja, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada así que no te sientas la gran garza envuelta en huevo. Si te engañaron, traicionaron y más, no te preocupes que la vida ya se está encargando de esas personas, tu mejor preocúpate por no convertirte en alguien como ellos. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo muchos buenos momentos.

Aries

Una compra se realizará no te agradará del todo al final, pero sabrás conformarte. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos porque te podrías endeudar y ahorita la marrana no está pa enflacarla. Ya no ayudes a quien ni gracias te da, deja que se haga garras por su cuenta y que te valga madres. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso.

Piscis

Tu carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cajeteas bien gacho pues ni tú te aguantas. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo así que ha incomodar a su madre. La vida te llenará de sorpresas este mes que llega pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea.

Acuario

Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. Que te valgan comentarios negativos de otras personas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres. Cuida mucho las oportunidades que se te presentan pues podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado, pero tendrás comunicación con esa persona. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Amores de una noche y una discusión con hermano o hermana por malentendidos.

Capricornio

Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. Si no tienes pareja ni te preocupes sigue como hasta hoy conociendo y comiéndote cuanto antojo pase por tu cabeza y por tus partes nobles, vida solo una, cuando te canses busca algo sólido y niega la putería que viviste. Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya vomitaste, ponte ya las pilas y no caigas en situaciones que en el futuro te podrías arrepentir. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos entre abril y mayo. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la tostada. Familiares de tierras lejanas podrían visitarte o tendrás noticias de ellos próximamente.

Sagitario

Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso. Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y fregaderas que convierten su relación en una bomba de tiempo. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. Traes miles de proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Debes aprender a ser más mierda o de lo contrario te seguirán viendo la cara de estúpida una y otra vez. Cuidado con cambios en amores pues si tienes una relación podrías estar enfrentando infidelidades, recuerda que el que busca encuentra. Persona piel blanca te dará noticias que esperabas desde hace tiempo.