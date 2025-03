Horóscopo: qué será de tu semana del 31 de marzo al 5 de abril de 2025

¿Quieres saber qué le espera a tu signo en el dinero y el amor en la semana del 31 de marzo al 5 de abril de 2025? Conoce las predicciones de Kiron y prepara tu semana con la ayuda de los astros.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Buenas perspectivas para quienes tienen un vínculo estable, pero si está en los inicios podría ser algo pasajero. Se revelan secretos.

DINERO: Nuevos rumbos. Es un momento ideal para hacer viajes y cultivar unas interesantes relaciones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga la mente en blanco y avance en línea recta, sin dudar.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Hará cambios en su forma de relacionarse. Diálogo en la pareja. Se acerca a amigos distanciados. No esté a la defensiva.

DINERO: Un giro positivo. Puede haber cambios de jerarquías. Ser fiel a su vocación le da plenitud, el dinero ya llegará.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite los excesos. Vaya despacio y disfrute del momento.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Una pena de amor que será pasajera. Recapacite y dialogue. A veces, para mantener viva la relación es sabio hacer borrón y cuenta nueva. Familia unida.

DINERO: Ponga en la balanza lo que puede ganar o perder con un cambio de rumbo. Conocer el mundo servirá para expandir su mente.

CLAVE DE LA SEMANA: Transformarse es vivir. Mire más allá.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Como siempre, dará todo por los suyos pero… tal vez tenga que poner límites. Uniones para los solos y solas. Plenitud en la pareja.

DINERO: Logros que se asemejan a milagros. Conseguirá efectivo. El trabajo no resultará tedioso nunca más.

CLAVE DE LA SEMANA: Los amigos se ven en las malas. No escatime su ayuda.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Conoce a una persona especial y si bien supera algunos prejuicios sigue en la duda. Vaya lento. Las parejas afianzadas maduran.

DINERO: Si se siente presionado por una realidad demandante tómese un respiro. Antes que estalle el conflicto, haga un alto.

CLAVE DE LA SEMANA: Si decide participar en una lucha de poder sea certero y veloz.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Pleno control de su mundo amoroso. Con esfuerzo logra el cambio. Frente a antiguos conflictos afectivos mejor insista con su dulzura.

DINERO: En los buenos vínculos reside su éxito así que manténgase unido al equipo. A no jugarse, elabore una estrategia segura.

CLAVE DE LA SEMANA: Esa persona que eligió demostrará estar a su altura.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No pida tanto del otro o va a decepcionarse. Se replantean vínculos dependientes sin arraigo alguno. Cuanto más seguro se sienta, mejor será.

DINERO: Sea prudente. Si hace alarde de un poder que no tiene, pueden unirse competidores en su contra. Prosperidad.

CLAVE DE LA SEMANA: No se distraiga si su profesión le exige ser detallista.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: En un tira y afloje agotador con la pareja. Tendrá que tener mucha paciencia. No espere que adivinen lo que necesita; hable.

DINERO: Roces diversos. Si pierde una batalla tarde o temprano le darán la revancha y ganará. Aprenderá algo útil.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo inteligente consistirá en adaptarse a los cambios.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Lo urgente no debe opacar lo importante. Sepa asegurar el bienestar de la familia. Mantenga vivos los aspectos románticos y mágicos de la relación.

DINERO: Toda su capacidad enfocada en el progreso. Un lince a la hora de comprar, vender, negociar y estimar costos. Ascensos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si no integra pareja y amigos, a la larga se arrepentirá.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Demasiados compromisos. Habrá reclamos aunque no muchos ya que ha sabido elegir a quienes lo acompañan y le tienen mucha paciencia.

DINERO: Tensa situación laboral, le costará un poco disfrutar de buenos momentos. Preocuparse no sirve; simplemente ocúpese.

CLAVE DE LA SEMANA: Su enemigo es la desesperanza, así que a mirar el lado positivo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: No acepte dócilmente cualquier condición en materia de vínculos. Hará bien en marcar sus condiciones, más aún si recién inicia una relación.

DINERO: Alto potencial en trabajo y negocios. Se libera de un sistema que lo limitaba. Un competidor lo reta a duelo. Acepte.

CLAVE DE LA SEMANA: Va en buen camino, el éxito llega gracias a su creatividad.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Venus le da su bendición. Con mucho amor para dar a su entorno. Es el momento del reencuentro, de la amistad, de unión y de esperanza compartida.

DINERO: Antiguos planes toman forma concreta. Evalúe nuevas inversiones y no querrá quedarse cruzado de brazos ni un segundo.

CLAVE DE LA SEMANA: No se preocupe si alguien amenaza con hacerle sombra; convivirán.

Por Kirón

