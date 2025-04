Yailin La Más Viral fue mordida por un Chihuahua que le regalaron en pleno concierto

Yailin La Más Viral sufrió un pequeño incidente durante uno de sus conciertos en Venezuela. El fin de semana, la cantante dominicana ofreció tres conciertos en el país.

Durante su show en Barquisimeto, a la cantante de “Bing Bong” un fan le regaló un pequeño Chihuahua con un gran lazo color rojo como una muestra de cariño a la dominicana.

“¿De regalo? ¿Me lo llevo para República Dominicana?”, preguntó Yailin cuando sus guardias le acercaron el cachorro.

Emocionada, la cantante, quien sostenía al perro en sus brazos, lo acercó a su rostro para darle un beso, pero el cachorro –asustado– lanzó un gruñido y le dio un pequeño mordisco.

“Ay me iba a morder”, dijo la cantante tras el susto.

Luego del concierto, Yailin realizó un Live en su cuenta de Instagram en el que habló sobre el incidente con el Chihuahua.

“Yo me río porque estaba en la tarima y me confié muchísimo. Yo la verdad no sé por qué respondí lo del perro caliente”, contó la cantante, quien al principio pensó que se trataba de un perro caliente.

“¿Cómo te parece que llega firulais, con su vestido de 15, y me hace eso en tarima? ¿Qué fue lo que le dieron a ese perro de comer? ¡Solo le di un besito y me mordió!”, dijo la dominicana.

Hasta el momento, no se sabe si Yailin adoptó al perro o si se lo devolvió a la persona que se lo regaló.

Yailin La Más Viral tiene novio

Yailin La Más Viral encontró de nuevo el amor, así lo confirmó ella misma. Tras meses soltera, la cantante dominicana reveló que tiene novio.

En una reciente conversación en el podcast Alofoke Sin Censura, la cantante de “Chivirika” confesó que ya tenía novio y que había sido el que le regaló un anillo que presumió en sus historias de Instagram hace poco.

“Oh fue mi noviecito que me lo regaló, tengo un noviecito así todo tranquilo”, respondió a la pregunta de quién le había obsequiado el anillo.

“Me lo mandó a buscar, me dijo que sí tenía mi sold out con mi concierto en el United Palace me lo daría y así fue que me lo entregó luego de mi concierto”, agregó.

