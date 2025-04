¿Cuánto subirán de precio los autos nuevos y usados con los aranceles de Trump?

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los automóviles y piezas no fabricados en Estados Unidos están provocando incertidumbre en la industria automotriz. Con un gravamen del 25%, los precios de los autos nuevos y usados podrían experimentar aumentos significativos, afectando a los consumidores de todo el país.

Desde su primer periodo presidencial, Trump intentó gravar las importaciones de vehículos extranjeros, considerando que representan una amenaza para la seguridad nacional, lo que le dio autoridad para imponer los aranceles. A pesar de la reversión de las normas de ahorro de combustible y la retirada de regulaciones ambientales en su primer mandato, los recientes aranceles podrían tener un impacto mucho mayor, afectando tanto a los fabricantes como a los compradores.

El impacto de los aranceles será especialmente perjudicial para los fabricantes que dependen en gran medida de la importación de piezas y vehículos. Marcas como Toyota, Mazda y Subaru, que importan una gran parte de sus vehículos, enfrentarán grandes aumentos de precios.

Según Sam Fiorani, analista de AutoForecast Solutions, comentó a The Associated Press que estas empresas serán las más afectadas, ya que la producción y distribución de automóviles está profundamente integrada a nivel global. Esto significa que las fábricas no pueden simplemente cambiar de proveedores o redirigir sus cadenas de suministro de la noche a la mañana.

Los precios de los autos nuevos ya estaban altos antes de la implementación de estos aranceles. En el mes de marzo de 2025, el precio promedio de un vehículo nuevo superó los $47,000 dólares, y los aranceles podrían aumentar este costo entre cientos y miles de dólares más.

Aunque no se puede predecir con exactitud el aumento debido a la volatilidad de las políticas comerciales, los consumidores probablemente verán un incremento en los precios de los vehículos nuevos.

Esto también podría afectar la disponibilidad de ciertos modelos, ya que las marcas con menos inventario en los concesionarios, como Toyota, Honda y Nissan, podrían enfrentar mayores dificultades para satisfacer la demanda.

Por otro lado, el mercado de autos usados también se verá afectado. Con los precios de los vehículos nuevos en aumento, muchos compradores probablemente buscarán opciones de segunda mano. Sin embargo, la oferta de autos usados es limitada, especialmente porque la tasa de arrendamiento de vehículos ha disminuido en los últimos años. Esta falta de vehículos en el mercado de segunda mano podría llevar a un aumento aún mayor en los precios de los autos usados.

John Paul MacDuffie, profesor de la Universidad de Pennsylvania, señala para la misma agencia informativa que la industria automotriz enfrenta una incertidumbre creciente debido a la interconexión global de las cadenas de suministro. Los acuerdos de libre comercio que existían antes de estos aranceles han permitido que los vehículos y sus piezas se muevan a través de fronteras sin grandes obstáculos. Ahora, con la implementación de aranceles adicionales, se está rompiendo este sistema, lo que llevará a un incremento de los costos de producción y, por ende, de los precios de los autos.

Las reacciones al respecto han sido variadas. Mientras que los fabricantes de automóviles estadounidenses apoyan las medidas para fortalecer la producción local, algunos críticos, como Jennifer Safavian, presidenta de Autos Drive America, argumentan que los aranceles aumentarán los costos de producción y reducirán las opciones para los consumidores. Además, este aumento de precios podría resultar en una menor competitividad del sector automotriz estadounidense.

En medio de esta incertidumbre, los compradores de vehículos deben estar preparados para un mercado más caro y menos predecible. Ya sea en el mercado de autos nuevos o usados, los aranceles de Trump parecen ser un factor determinante que afectará los precios y la disponibilidad de vehículos en los próximos meses.

