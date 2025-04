Sheynnis Palacios desmiente rumores de separación de Carlos Gómez

Tras los recientes rumores de separación de Carlos Gómez, Sheynnis Palacios puso fin a las especulaciones al expresar su amor por el exbeisbolista venezolano en un reciente mensaje de felicitación por su cumpleaños.

El fin de semana, la exreina de belleza nicaragüense le dedicó una tierna publicación a Gómez por su cumpleaños.

“Hoy celebro tu vida, tu risa, tu luz… agradezco de tenerte en la mía; un año más compartiéndolo juntos. Deseo para vos muchas bendiciones, felicidad y abundancia. Ly. Con amor, Shey”, escribió la modelo junto a un video con imágenes de distintos momentos de su relación en los que narra cada recuerdo.

Conmovido, el venezolano respondió la tierna publicación de Palacio con un mensaje de agradecimiento en los comentarios.

“No sabes lo especial que fue para mí ver todo lo que armaste…Volver a recorrer cada momento, cada risa, cada día compartido desde el día uno, me hizo sentir muy afortunado. Gracias por ser mi luz, por acompañarme, por celebrar mi vida como si fuera la tuya. No sé cómo explicar lo feliz y agradecido que me siento de tenerte a mi lado. Sos un regalo que la vida me dio, y no hay día que no lo agradezca. Te amo, mi diamante”, respondió Gómez.

Poco antes de la conmovedora dedicatoria, Sheynnis Palacios ya había desmentido los rumores de separación que surgieron luego de que borrara las fotos con él de su Instagram.

En una reciente entrevista en el programa Hoy Día, la Miss Universo 2023 se refirió a los rumores sobre su relación con Carlos Gómez.

“Una foto no define que la relación esté bien o incluso esté mal”, dijo. “Por mi boca va a salir que mi relación está mejor que nunca”, aseguró.

¿Cómo se conocieron Sheynnis Palacios y Carlos Gómez?

El año pasado, en una entrevista en el programa Pica y se extiende de Telemundo, Sheynnis Palacios contó que conoció al ex beisbolista venezolano en un vuelo.

Según la Miss Universo 2023, fue amor a primera vista. “En serio les voy a decir porque fue así, amor en el aire. Tomamos el mismo vuelo, yo sabía que él era famoso, él sabía que era famosa y fue como: ‘¿Me puedo tomar una foto con vos?’, él me dice a mí. Y yo: ‘Sí”, contó Palacios.

La reina de belleza aseguró que hicieron clic de inmediato y el resto es historia. “Empezamos a hablar y hasta el día de hoy seguimos conversando, ahora en una relación de por medio, llena de muchos compromisos”, aseguró.

