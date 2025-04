Triunfo legal para Diddy: juez anula demanda de agresión sexual en su contra

Sean “Diddy” Combs obtuvo una victoria en los tribunales luego de que un juez federal en Nueva York anulara una demanda en su contra por agresión sexual.

La decisión se basó en que la persona que presentó la acusación, identificada como “Jane Doe”, no cumplió con el requisito de revelar públicamente su identidad, un punto clave para que el caso pudiera proceder.

La denuncia, presentada en octubre del año pasado, señalaba que el artista y empresario había agredido a la demandante en una fiesta en 1995. Además, la mujer alegaba que, al rechazarlo, fue víctima de violencia física por parte de Combs. No obstante, el juez Lewis J. Liman determinó que el anonimato de la demandante impedía continuar con el proceso legal.

El abogado de la demandante, Tony Buzbee, intentó que la justicia permitiera seguir con la demanda sin que su clienta tuviera que revelar su identidad, pero la solicitud fue rechazada. A pesar de que tuvo la oportunidad de modificar la demanda para incluir su nombre real antes de la fecha límite del 20 de marzo de 2025, la mujer no lo hizo.

“Al día de hoy, 31 de marzo de 2025, (Doe) no ha presentado una denuncia en su propio nombre, ni ha solicitado una prórroga para hacerlo”, indicó Liman en su fallo. Ante esta situación, el caso quedó desestimado definitivamente.

El equipo legal de Diddy ha sostenido firmemente que las acusaciones anónimas no deberían prosperar en los tribunales. “Este es el segundo caso interpuesto por estos abogados contra el Sr. Combs que ha sido desestimado en su totalidad. No será el último. Las demandas presentadas por personas que se amparan en el anonimato no se sostendrán ante un tribunal de justicia”, expresaron en un comunicado difundido por medios estadounidenses.

Si bien esta resolución representa un alivio legal para el productor musical, su situación judicial sigue siendo compleja. En septiembre de 2024, Diddy fue arrestado por presuntos delitos relacionados con tráfico sexual, crimen organizado y prostitución.

Actualmente, permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de su juicio previsto para mayo. De ser encontrado culpable, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

Seguir leyendo: