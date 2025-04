Dustin May, de estar en grave peligro a volver a lanzar una joya con Dodgers

Dustin May estuvo en grave peligro por un problema de salud, pero ahora ha vuelto como un gran brazo en el bullpen de los Dodgers.

May tenía más de 600 días sin poder lanzar y este martes lo hizo en gran forma en la victoria 3-1 ante los Bravos de Atlanta.

El derecho lanzó 5.0 innings, 1 carrera permitida (0 carreras limpias), 3 boletos otorgados y 6 ponches. May se fue sin decisión en su primera apertura del año.

“Aunque hubiera salido mal, me lo habría pasado genial de vuelta en un montículo de Grandes Ligas”, dijo May. “Significó muchísimo para mí volver a la lomita. Hace unos ocho meses, no sabía si lo estaría”.

Dustin May estuvo cerca de perder la vida

May ha tenido una historia de superación para volver a lanzar en Las Mayores. En 2021 se sometió a una cirugía Tommy John, luego de que en 2020 quedó quinto entre candidatos a Novato del Año.

En 2023 era parte importante de la rotación cuando tuvo que someterse a una reparación en tendón flexor desgarrado. May tuvo marca de 4-1 con una efectividad de 2.63 y 34 ponches en 9 apariciones en 2023.

Durante su rehabilitación en 2024, un trozo de ensalada se le alojó en la garganta y necesitó una cirugía de emergencia para reparar un desgarro en el esófago.

“En ese momento, jugar béisbol era lo más importante para mí. Solo intentaba recuperarme, llegar a casa y poder ver la mañana siguiente”, dijo el pelotero en declaraciones a MLB.com.

En ese momento tuvo que detener su recuperación en el béisbol y pasar a estar sano completamente para poder pensar en el diamante.

“Buscaba el lado positivo de las cosas”, dijo May, “aunque en ese momento no había mucha luz al final del túnel. Tuve que luchar a brazo partido para salir y encontrar el camino de regreso”, dijo el lanzador de 27 años.

Dustin May ahora es el quinto lanzador de una rotación de los Dodgers que luce como una de las más poderosas y que los tiene como claros favoritos al título de la Serie Mundial.

