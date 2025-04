Jencarlos Canela impulsa un proyecto comunitario en Miami

El cantante y actor Jencarlos Canela ha anunciado su participación en un ambicioso proyecto que busca beneficiar a la comunidad de Miami, ciudad donde creció.

A través de una alianza con Prestige Companies, el artista forma parte del desarrollo de The Yards, un espacio ubicado en el distrito de Amelia que ofrecerá múltiples beneficios a los residentes de la zona.

Canela expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera, destacando que su compromiso con la comunidad es una prioridad en su vida. “En los últimos años he concentrado todas mis fuerzas en crear un buen impacto en la comunidad que me vio nacer. Esto me genera un entusiasmo similar a estar frente a las cámaras o al público de un concierto”, compartió en sus redes sociales.

El proyecto contempla diversas iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se prevé la implementación de programas educativos dirigidos a estudiantes, la creación de áreas recreativas para niños y la construcción de espacios destinados al descanso y convivencia familiar. Además, el plan incluye la edificación de viviendas asequibles para la comunidad.

Para el intérprete de Mi Corazón Insiste, este tipo de iniciativas son esenciales para retribuir el apoyo que ha recibido a lo largo de su trayectoria. “Mi mayor deseo es apoyar a la comunidad donde nací a través de proyectos que impulsen su crecimiento”, añadió el artista.

Con esta iniciativa, Jencarlos Canela reafirma su compromiso social, apostando por un desarrollo que beneficie a las familias de Miami y que fortalezca el sentido de comunidad en la ciudad.