Médico lleva 8 años sin bañarse y no huele mal: su truco

Un médico estadounidense dejó de bañarse durante 8años como parte de un experimento personal. Su decisión fue para reflexionar sobre los posibles efectos del uso cotidiano de productos de higiene, se trata de James Hamblin y ha contado su historia.

Hamblin es un médico especializado en salud pública y docente de la Universidad de Yaley reveló que dejó de ducharse desde hace más de 8 años, específicamente en 2017, para exponer los efectos del uso cotidiano de productos de higiene, asegurando que alteran el microbioma de la piel, compuesto por bacterias que ayudan a mantenerla en equilibrio.

“Nos lavamos por costumbre, porque es lo que dicta la norma social, no porque lo necesitemos desde un punto de vista médico“, sostiene el especialista en su libro Clean: The New Science of Skin, donde polemiza sobre los estándares modernos de la higiene, afirmando que un exceso de limpieza dejaría consecuencias en la salud cutánea.

Primeros meses sin bañarse

El experimento de James Hamblin se dio después que el médico resaltara que el uso de jabones, champú y desodorante altera la microbiota de la piel y muchos cosméticos destruyen bacterias protectoras y debilitan las defensas naturales de la pie.

Hamblin explicó que al tomar la decisión de no bañarse y llevarla a cabo, su cuerpo pasó por un periodo de adaptación: durante los primeros meses, experimentando un olor corporal más fuerte que, según él, desapareció con el tiempo.

De acuerdo con el médico, quien se ha presentado en diferentes entrevistas, el secreto para mantener una higiene adecuada durante estos 8 años, simplemente se basa en el uso del agua, sin recurrir al jabón, ni otros productos como el champú, desodorante o cremas corporales.

Ante esto, el médico aclaró que no se trata de “evitar la higiene, sino de replantearlar”, como es el caso de algunos pacientes dermatológicos con afecciones cutáneas, a los que se le recomiendan cuidados específicos de la piel.

Ventajas de no bañarse todos los días

Esto no es nuevo, anteriormente algunos científicos han revelado los “beneficios” de no bañarse todos los días, asegurando que si se sigue la recomendación la piel podrá trabajar y fortalecerse correctamente.

Al ducharse constantemente, se están eliminando la capa de grasa regular de la piel y con ello se desaparece el equilibrio de bacterias buenas y otros microorganismos, generando que la piel se debilite y ayudando en la aparición de afecciones cutáneas.

“la limpieza absoluta no le permite trabajar y fortalecerse. De hecho, algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños”, explicó Robert Shmerling, miembro de la Facultad de Medicina de Harvard y editor senior de la Harvard Health Publishing