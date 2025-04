14 errores de limpieza que estás cometiendo

Probablemente estés usando demasiado producto de limpieza (y otros errores)

Si no limpias tus utensilios de limpieza, si rocías el limpiador directamente sobre las superficies o si cometes alguno de estos 14 errores de limpieza, recuerda que no eres el único y que son errores fáciles de corregir.

By Lisa Fogarty

Yo tenía 10 años la primera vez que mi madre me dio toallas de papel y Windex y me dijo: Bueno, manos a la obra. Pero no fue hasta 12 años después que una compañera de cuarto me sorprendió cuando limpiaba y me dijo que no usar un paño de microfibra era la razón por la que cada vez que nos mirábamos en el cristal antes de salir teníamos que entrecerrar los ojos para ver nuestra ropa a través de las rayas del espejo.

Incluso las personas que llevan décadas limpiando pueden cometer errores que nos cuestan tiempo, paciencia y dinero (el gasto en productos de limpieza se acumula). Cuando te comprometes a dejar tu casa impecable, quieres estar seguro de que lo estás haciendo bien, porque lo último que uno quiere es tener que repetir la limpieza de una habitación después de haber guardado los productos de limpieza. Ya sea que encuentres rayas en los espejos del cuarto de baño, polvo en las esquinas de la sala de estar o superficies que no quedan tan limpias como esperabas, un error fácilmente solucionable podría ser el culpable.

Antes de embarcarte en tu próxima tarea de limpieza de primavera, consulta esta lista, que incluye consejos de expertos en limpieza, para asegurarte de que no estás cometiendo algunos de los errores de limpieza más comunes. Son fáciles de corregir y te ayudarán a que tu casa luzca más limpia.

1. Rociar el limpiador directamente sobre las superficies

Según Jennifer Rodríguez, directora de higiene de Pro Housekeepers, muchas personas rocían los limpiadores directamente sobre superficies como el vidrio, las encimeras y los muebles, lo que puede provocar rayas, acumulación de residuos o incluso daños (¡especialmente en la madera!). “Rocía primero el limpiador sobre un paño de microfibra y luego limpia”, dice Rodríguez. “Esto te da un mejor control y evita la sobresaturación”.

Una excepción a esto es si estás desinfectando e higienizando superficies como tu fregadero, y quieres aplicar el producto directamente sobre la superficie y dejarlo actuar durante unos minutos antes de limpiarlo.

En esos casos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan limpiar siempre primero la superficie con agua jabonosa o un producto de limpieza adecuado para esa superficie que elimine la suciedad, y luego desinfectarla. Según la Fundación Nacional de Ciencias, debes lavar y desinfectar los lados y el fondo del fregadero una o dos veces por semana con un limpiador desinfectante. Sigue las instrucciones de los productos de limpieza individuales para asegurarte de que los estás usando correctamente.

2. No dejar que el limpiador actúe antes de limpiar

Si lees las etiquetas de los productos de limpieza, verás que varios sugieren dejar el limpiador sobre las superficies durante un tiempo específico antes de limpiar (esto se llama tiempo de contacto).

Es esencial leer las instrucciones sobre los tiempos de contacto para asegurarse de que los productos que dicen desinfectar hacen su trabajo correctamente.

3. Usar demasiado producto de limpieza

Usar más no siempre es mejor cuando se trata de productos de limpieza. “Sobrecargar las superficies con jabón, detergente o abrillantador deja un residuo que atrae aún más suciedad”, dice Rodríguez. “Sigue las instrucciones: la mayoría de los productos de limpieza están formulados para funcionar de manera eficiente con solo una pequeña cantidad. ¡Un poco rinde mucho!”

También vale la pena señalar que Rich Handel, líder de proyectos de prueba en Consumer Reports y experto en lavandería, dice que uno de los mayores errores de lavandería que comete la gente es añadir demasiado detergente al lavado de ropa.

Según Handel, el uso de demasiado detergente puede provocar la acumulación de producto en tu lavadora, la aparición de moho, la prolongación del ciclo de enjuague de tu máquina y, posiblemente, la aparición de erupciones y picazón en la piel.

4. Quitar el polvo con toallas de papel en lugar de paños de microfibra

Mi compañera de cuarto tuvo la amabilidad de enseñarme cuando me corrigió al verme limpiar nuestro espejo con toallas de papel hace años. Los trapos de microfibra tienen carga positiva, lo que significa que atraen la suciedad y la grasa con carga negativa. También se secan más rápido que los trapos de algodón y se pueden lavar y reutilizar, lo que significa que puedes ahorrar dinero limpiando con paños de microfibra.

5. Diluir el limpiador de pisos con agua hirviendo o demasiada agua

¿Cuánto daño puede hacer el agua a tus pisos? Solo es agua, ¿verdad?

Error. Limpiar tus pisos con agua hirviendo podría dañarlos, y si no sigues las instrucciones específicas de cómo diluir el limpiador de pisos podrías estar poniendo demasiada agua y no suficiente limpiador para el trabajo que tienes entre manos. “Para los pisos de madera, no es recomendable limpiarlos con agua hirviendo, ya que podrías dañar el acabado y también los pisos”, afirma Pang-Chieh Ho, gestora de contenidos del equipo de Hogar de CR. Ho agrega que los fabricantes como iRobot han advertido sobre el uso excesivo de agua, y sobre todo de agua caliente, en pisos de linóleo, ya que el linóleo es sensible al agua.

CR tiene consejos útiles sobre cómo limpiar el piso con menos esfuerzo y ha probado trapeadores a vapor y trapeadores de marcas populares como O-Cedar, Scrub Daddy y Swiffer.

6. Olvidarse de limpiar los utensilios de limpieza

Una vez que tu utensilio de limpieza haya recogido suciedad y polvo, no te olvides de limpiarlo para no volver a propagar los gérmenes y la suciedad desagradable en tu hogar. “La gente usa la misma esponja, trapeador o filtro de aspiradora sucios durante semanas (o peor aún, por meses)”, dice Rodriquez. “En lugar de limpiar, solo están esparciendo mugre y bacterias. Desinfecta las esponjas a diario, cámbialas a menudo, lava los cabezales de los trapeadores con agua caliente después de cada uso y limpia los filtros de las aspiradoras con regularidad”.

Los expertos dijeron a CR que hay que reemplazar las esponjas para fregar cada una o dos semanas, los cepillos para fregar cada tres o cuatro meses y los cepillos para botellas cada uno o dos meses. Jodhaira Rodríguez, de CR, reveló que sacudir o incluso aspirar las cerdas de la escoba puede eliminar la suciedad adherida (reemplaza la escoba cuando tenga signos de desgaste). Los cepillos de baño deben desinfectarse después de cada uso sumergiéndolos en una parte de cloro y diez partes de agua caliente.

7. Ignorar las zonas de alto contacto

Piensa en dónde han estado tus manos y dedos y no ignores esas superficies al limpiar para ayudar a eliminar las bacterias y los gérmenes de tu hogar. “La gente limpia los pisos y las encimeras, pero se olvida de limpiar las cosas que toca todo el día: interruptores de luz, controles remotos, perillas de las puertas y manijas del refrigerador”, dice Rodríguez. “Limpia estas zonas con un desinfectante con regularidad, especialmente durante la temporada de gripe o después de recibir invitados”.

CR evaluó recientemente las mejores toallitas desinfectantes, que son perfectas para superficies de alto contacto.

8. Limpiar todo con vinagre blanco destilado

Yo crecí creyendo que no había nada que el vinagre blanco destilado no pudiera limpiar mejor que un limpiador real. Pero CR reveló en “9 cosas que nunca debes limpiar con vinagre“ que nunca debes usar vinagre blanco en pisos de madera dura o baldosas de piedra, en las partes de goma de los pequeños electrodomésticos de cocina, en los utensilios de cocina de aluminio y cobre, y en otros lugares.

Si te gusta limpiar con vinagre destilado, tenemos buenas noticias: el limpiador multisuperficies para pisos de Aunt Fannie (hecho con vinagre) fue una de nuestras mejores opciones cuando evaluamos los limpiadores concentrados. Lee las instrucciones para saber en qué superficies es seguro usarlo.

9. Ignorar los zócalos

“Veo que mucha gente comete el error de limpiar el piso pero no los zócalos”, explica a CR Suzy Cacic, de BetterHousekeeper.com. “Los zócalos acumulan una cantidad sorprendente de polvo y suciedad y deberían limpiarse casi cada vez que se limpian los pisos. Los zócalos acumulan suciedad, pelo de mascotas y polvo, y si no se limpian con frecuencia, la suciedad se adhiere, lo que dificulta aún más la limpieza. Una solución sencilla es pasar la aspiradora por los zócalos con un cepillo cada dos semanas. También puedes usar un paño de microfibra húmedo y un poco de jabón suave para resolver el asunto”.

Nosotros también somos fans de usar esponjas borrador mágicas para limpiar y eliminar las manchas de los zócalos. Jodhaira Rodríguez, de CR, explicó su disgusto por esta tarea de limpieza y cómo las esponjas borrador la ayudaron a limpiar eficazmente sus zócalos.

10. Uso de esponjas Magic Eraser en acero inoxidable

Cuando te das cuenta de lo bien que una esponja borrador mágica se adapta a una variedad de superficies, como paredes, zócalos, azulejos de baño e incluso zapatillas, es tentador intentar ponerla a trabajar en todas las superficies que son difíciles de limpiar. Hacemos foco en el lavavajillas y los refrigeradores de acero inoxidable. Pero Morgan Eberhard, director de comunicaciones científicas de NA Home Care en Procter & Gamble, que fabrica el Mr. Clean Magic Eraser, le comenta a CR que el acero inoxidable es una de las pocas superficies que puede dañar un borrador mágico.

“El Magic Eraser no está pensado para ser usado en tejidos (incluidos cuero, gamuza, satín o ropa) y no debería ser usada en superficies muy brillantes o pulidas, algunos metales como el cobre y electrodomésticos de acero inoxidable, revestimientos antiadherentes o carrocerías de vehículos, ya que podría eliminar parte del revestimiento de la superficie”, dice Eberhard.

11. Añadir líquido limpiador a tu esponja mágica

Si tienes un reto de limpieza difícil, suena lógico que a la esponja mágica le agregues un detergente líquido, pero Eberhard advierte que el uso de limpiadores adicionales con un producto de esponja borrador puede hacer que la esponja se deteriore más rápidamente, limitando el número de cosas que puedes limpiar con una sola esponja. Eberhard recomienda Mr. Clean Magic Eraser Ultra Foamy, que combina Dawn con Magic Eraser.

12. Mezclar limpiadores

Cuando uno ya se acostumbró a la rutina del día de la limpieza, es fácil agarrar un limpiador para el inodoro y otro para los armarios del baño y mezclarlos sin darse cuenta de los peligros potenciales. Sigue esta guía general para estar seguro. Esto también se aplica a la mezcla de Fabuloso con lejía.

Importante: Nunca mezcles lejía y limpiadores con amoníaco porque pueden crear gases llamados cloraminas que pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta e incluso provocar la muerte. Lee las etiquetas y ten en cuenta los productos químicos de tus limpiadores para que estés a salvo mientras limpias.

13. Poner una botella de Fabuloso dentro del tanque del inodoro

Un truco de TikTok con el producto Fabuloso consiste en hacer un pequeño agujero en el fondo de una botella de Fabuloso y colocarla dentro del tanque del inodoro para mantener el inodoro oliendo a limpio y fresco en todo momento. Sin embargo, como descubrió Jodhaira Rodríguez de CR, las partes de plástico y goma de un inodoro se corroen más rápido cuando se añaden productos químicos de limpieza. Es mejor limpiar regularmente con un cepillo de inodoro y usar un espray de inodoro, si quieres un aroma adicional.

Lee más sobre los errores que podrías estar cometiendo con Fabuloso y echa un vistazo a nuestra reseña de Fabuloso y otros limpiadores concentrados.

14. Aplicar limpiador de lechada antes de preparar la zona

No apliques un limpiador de lechada en tu baño hasta que hayas barrido, aspirado o limpiado ligeramente los azulejos. Y si hay mucha suciedad en la lechada, es bueno usar una maquinilla de afeitar segura para pelar y levantar suavemente la suciedad, según descubrió Ho.

Descubre qué limpiadores de lechada funcionaron mejor en la evaluación de CR.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.