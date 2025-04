Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 3 al 9 de abril

Los Amigos Invisibles en la House of Blues

La banda venezolana radicada en Estados Unidos, Los Amigos Invisibles, está de gira con su nuevo álbum, “Cool Love”, que presentará en la House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) en su única parada en el sur de California. Viernes 4 de abril a las 8 pm. Boletos $35. Informes houseofblues.com.

Foto: Reforma

ABT en el Segerstrom Center

El director y coreógrafo Christopher Wheeldon regresa con Winter’s Tale, de William Shakespeare, al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Este clásico explora los diferentes tipos de amor y las consecuencias que pueden surgir cuando ese amor no se valora ni se nutre. Debuta en uno de los roles principales, el sábado a las 2 pm., el mexicano Isaac Hernández. Del jueves 3 al 6 de abril en distintos horarios. Boletos desde $44. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Alvin Ailey en el Dorothy Chandler Pavilion

El Alvin Ailey American Dance Theater regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para celebrar la vida y el legado de la directora artística emérita Judith Jamison, fallecida en 2024. La compañía regresa para su segunda residencia exclusiva de cuatro años en el sur de California. Las funciones terminan el domingo 6 de abril. Boletos desde $77. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Fiesta Internacional en el San Gabriel Mission Playhouse

El Ballet Folklórico Esperanza Flores presenta la Fiesta Internacional 2025 en el San Gabriel Mission Playhouse (320 S. Mission Dr., San Gabriel), que celebra la riqueza cultural de países como España, África, India y Colombia. La segunda parte del programa tendrá un show con bailes mexicanos y mariachi en vivo. Domingo a las 2 pm. Boletos $36. Informes missionplayhouse.org.

Sonido Gallo Negro en The Paramount

Sonido Gallo Negro es una banda de Ciudad de México que regresa a las raíces de la música tropical psicodélica con guitarras, órganos excéntricos y sintetizadores analógicos. Ofrecerá un show en The Paramount (2708 E. Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles), con Soltera como invitada. Sábado a las 7 pm. Boletos $29. Informes paramountla.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Arte japonés en la Japan House

La Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) presenta la exhibición Neo-Japonism / Samurai and Beyond: Exploring Tradition Through Technology, que muestra las innovadoras tecnologías de escaneo de obras de arte que NHK utiliza para presentar escaneos 3D interactivos de alta resolución de los tesoros culturales de Japón. Termina el 1 de septiembre. Entrada gratuita. Informes japanhousela.com.

Foto: Cortesía

Exhibición en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) será el anfitrión de la primera celebración púbica para honrar la vida y carrera de la leyenda de los deportes del motor, Ken Block. Con cientos de creaciones únicas, encuentros con personalidades automotrices, productos exclusivos y más. Domingo de 8 am a 2 pm. Boletos desde $43. Informes petersen.org.

Foto: Cortesía

Celebración de Pascua en Sesame Place

El parque temático Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) celebrará la Pascua durante Elmo’s Eggstravaganza. Los visitantes pueden tomarse fotos con el Conejo de Pascua, participar en una búsqueda del tesoro interactiva de huevos de Pascua, sacudir su cola de conejo en la fiesta de baile Furry Friends Bunny Hop y disfrutar de una nueva cena de Pascua con Elmo y sus amigos. En días selectos hasta el 20 de abril. Boletos desde $47. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

First Fridays en el NHMLA

Sound and Nature en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) es una velada dedicada a la ciencia y el arte de la sanación con sonido. Actúan Ozomatli y los DJ Sleepwalk y Payray. Se pueden explorar las exhibiciones, exposiciones y eventos temporales de las colecciones del NHM. Viernes 4 de abril a las 5 pm. Boletos $25. Informes nhm.org.