Demandan a cooperativa de crédito por discriminar a beneficiarios DACA

El Fondo Mexico-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Norte de Georgia, a través de la cual denuncia a la Cooperativa de Crédito de Georgia (CUGA) por negar ilegalmente la consideración de crédito a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a otros inmigrantes basándose únicamente en su estatus y no tomando en consideración su capacidad de pago.

MALDEF y la firma de abogados Eshman Begnaud, LLC, presentaron una querella colectiva en nombre de Carmen Belem Pimentel Alcocer a quien empleados de CUGA le negaron un préstamo de dinero porque no es ciudadana estadounidense ni residente legal permanente.

Dicho enfoque es considerado una violación de la ley federal de derechos civiles, la cual prohíbe la discriminación basada en el estatus de ciudadanía de una persona.

Mediante un comunicado, Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF, condenó la acción discriminatoria de la cual fue objeto la mujer que vive en el condado de Cherokee, Georgia.

“Es irracional y contrario a los principios capitalistas negar un préstamo sobre cualquier base que no sea la solvencia crediticia.

La discriminación contra los beneficiarios de DACA — negando cualquier consideración de las circunstancias individuales— debe terminar”, expresó.

Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se han solidarizado con una inmigrante que vive en el condado de Cherokee, Georgia. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Hace cuatro años, Carmen Belem Pimentel Alcocer se afilió a la CUGA e inicialmente, en 2022, obtuvo un préstamo para adquirir un automóvil de dicha cooperativa.

Lo controversial de su caso es que, en mayo del año pasado, cuando volvió a solicitar otro préstamo para otro vehículo, en su solicitud se incluía una pregunta sobre su ciudadanía, así que ella respondió que no era ciudadana estadounidense e ingresó el formato en línea.

Días después, un representante de CUGA le llamó por teléfono a la mujer para preguntarle si tenía una Green Card, pero ella le indicó ser beneficiaria de DACA, situación que le brinda la oportunidad de trabajar en el territorio estadounidense y contar con una tarjeta de la Seguridad Social.

No obstante, se le hizo saber que, como no era ciudadana estadounidense o residente permanente legal con Green Card, entonces no era elegible para un préstamo bajo las políticas de CUGA.

Al respecto, Andrea Senteno, asesora regional de MALDEF en Washington D.C., le informó que negar servicios bancarios, como los préstamos, a los clientes basándose únicamente en su situación migratoria es discriminatorio.

“Todos los clientes deberían tener la oportunidad de demostrar su solvencia crediticia general, sin que se les prohíba categóricamente acceder a productos bancarios sólo porque no son ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta verde”, sostiene.

De acuerdo a los argumentos presentados por CUGA, desde enero del año pasado sus políticas internas prohíben conceder préstamos a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, lo cual resulta una viola la Sección 1981 de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1866.

