Eric Adams se postulará como independiente en busca de la reelección como alcalde de Nueva York

Un día después de que un juez federal desestimara formalmente el caso donde lo acusaban de corrupción, Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, dio a conocer que, como candidato independiente, buscará reelegirse.

Desde febrero, el Departamento de Justicia solicitó que se retiraran los cargos en contra del afroamericano de 64 años y, luego de concretarse la petición, el político decidió asumir la etiqueta de candidato independiente antes de la fecha límite de presentación de firmas para las primarias del Partido Demócrata.

Adams siempre se mantuvo firme en su posición como no culpable y se escudó en el argumento de que detrás de las denuncias sobre su persona existían motivaciones políticas derivadas de sus críticas a la política de inmigración implementada por el expresidente Joe Biden.

Sin embargo, ha descartado saltar al Partido Republicano y prefiere tratar de llevar a cabo una campaña como independiente.

La popularidad de Eric Adams se vino abajo desde el año pasado. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Mediante una publicación en la plataforma social X, el expolicía neoyorquino les compartió a sus simpatizantes el nuevo reto que asumirá.

“Siempre he puesto a los neoyorquinos por delante de la política y los partidos, y me postulo para alcalde en las elecciones generales porque nuestra ciudad necesita un liderazgo independiente que comprenda a los trabajadores, pero no soy un desertor, soy neoyorquino.

Por eso, aunque sigo siendo demócrata, anuncio que renunciaré a las primarias demócratas para la alcaldía y apelaré directamente a todos los neoyorquinos como independiente en las elecciones generales”, escribió.

Previo a su anuncio y a tres meses de celebrarse las primarias demócratas, Adams había recaudado pequeñas cantidades de dinero en comparación con los demás candidatos, pero además no efectuó ningún acto de campaña, lo cual lo coloca en desventaja frente a su correligionario de partido, Andrew Cuomo.

Al sacudirse la etiqueta de demócrata rumbo al proceso electoral, el panorama de Eric Adams no es del todo favorable, pues deberá remar contracorriente, pues tanto Cuomo como el republicano Curtis Sliwa le sacan una considerable ventaja, al menos así lo demuestran los datos de una encuesta realizada hace unos días por Emerson College Polling/PIX11/The Hill.

