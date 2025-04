JM Márquez: Zepeda no debería pelear en este momento con Stevenson

Juan Manuel Márquez cree que William ‘Camarón’ Zepeda no debería pelear en estos momentos con Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y explicó sus razones.

En el canal ProBox TV, Dinamita Márquez comentó que el Camarón Zepeda debería adquirir más experiencia contra rivales de nivel en la división y luego buscar el duelo contra Stevenson.

“¿Me gustaría? Sí, pero no ahorita. Voy a decir por qué: Shakur creo que es mejor pieza que Tevin Farmer, creo que es mejor, Shakur está en su momento. A mí me gustaría verlo, por qué no decir, contra (Denys) Berinchyk, o por qué no verlo con un George Kambosos, o un Frank Martín”, dijo.

Camarón Zepeda es el retador oficial de Shakur Stevenson. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Darle un poquito más, que adquiera un poquito de más experiencia frente a rivales de ese nivel y decir ‘ahora sí’. Si le llegaste a ganar a cualquiera de los que estoy comentando, que ahora sí venga Shakur. Pero siempre hay que arriesgar, para ser campeón del mundo tienes que arriesgar y para ser campeón del mundo tienes que pelear con los campeones. Así que lo tiene que hacer”, añadió.

La pelea entre ambos debió haberse realizado el año pasado, pero diversas situaciones retrasaron el combate. Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el azteca y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina en octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda.

En septiembre pasado, el campeón de peso ligero se sometió a una cirugía por una lesión en la mano y la pelea con Cordina fue suspendida. Stevenson regresó a la acción ante Josh Padley y lo noqueó en el pasado mes de febrero en el Riad.

En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Tevin Farmer y salió victorioso en diciembre. Después de la pelea el mexicano se lesionó también y concretó una revancha contra el estadounidense. Tras repetir el resultado, Zepeda defendió su puesto como retador obligatorio y el plan es que pelee con Shakur Stevenson en septiembre.

Shakur Stevenson también está interesado en pelear con el Camarón Zepeda. Crédito: John Locher | AP

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

