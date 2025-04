Valeria Castro: emociones y ritmos eclécticos en ‘El cuerpo después de todo’

En su segundo álbum de estudio, Valeria Castro no tuvo reparos en revelar algunas de las situaciones más personales que ha vivido en las fechas más recientes, como por ejemplo, las crisis de ansiedad que la aquejan desde que la popularidad la sacó de su apacible Los Llanos de Aridane, en las Islas Canarias, España, para convertirla en una de las voces más prometedoras del indie iberoamericano.

Su disco, “El cuerpo después de todo”, se estrenó hace unas semanas, y para ella “es una radiografía de lo que ha sido mi vida en los últimos años, en cómo las emociones me han somatizado empezando por los nudos en la garganta”.

Valeria no es producto de la redes sociales, o al menos el fenómeno de la viralización de su trabajo no ha jugado un papel tan relevante en su carrera. En su caso, el boca a boca ha sido lo que ha funcionado. Comenzó publicando EPs hasta que en 2023 grabó su primer álbum, “con cariño y con cuidado”, cuyo título —como muchas de sus canciones— escribe con minúsculas “para que no se sienta tan duro” y por el contrario, “se sienta un poco de ternura” en los temas.

Una serie de premios y reconocimientos, uno tras otro sin parar, pusieron a Valeria en la mira de mucha gente, especialmente de fans alrededor del mundo. Así que llegaron viajes, colaboraciones con grandes artistas —como Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García y Leonel García—, una gira y con todo ello los problemas emocionales.

“Vengo de un sitio pequeño”, dijo la cantante sobre Los Llanos de Aridane, una localidad de apenas unos 20 mil habitantes. “He entrado de lleno a una industria que a veces me abruma, y pues, lo que hay aquí en el pecho [a veces] no es lo más lindo del mundo”.

Esta semana, sin embargo, comenzó en Barcelona su gira “El cuerpo después de todo”, que recorrerá 17 países, incluido por primera vez Estados Unidos. Por ahora están programados shows en Chicago y Nueva York para principios de diciembre. El tour concluye en enero en Madrid.

Valeria lleva consigo sus dos discos, pero el más reciente es del que se siente profundamente orgullosa. Lo grabó entre Madrid y Ciudad de México y tiene toques de cumbia, ranchera, rock, flamenco y otros ritmos.

“Es que no traigo prejuicios conmigo”, explicó. “Tratamos de que los géneros estuvieran en pro de las canciones, y no las canciones en pro de los géneros; si a la canción le sumas un mariachi y emociona, pues a abrazarlo”.

Por ahora es pronto para hablar de un nuevo disco; Valeria quiere disfrutar su nuevo material así como la gira. Pero acepta que tiene en sus archivos producciones para su próximo álbum.

Será cuestión de esperar.