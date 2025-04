La Forester 2025 híbrida, todoterreno divertida y económica en la autopista

Aguardamos la orden y nos detenemos al pie del ascenso. Son unos 20 metros pero con una inclinación pronunciada; algo significativo si te lo encuentras en un paseo de fin de semana y no solo una carretera sin pavimento.

¨No dejes de presionar el acelerador¨, es el consejo experto antes de iniciar la subida.

Suavemente, el carro arranca y se mece entre los altibajos del suelo.

Normalmente cuando un auto pierde fuerza en una subida, el conductor se detiene y recalcula mientras pisa vigorosamente el freno para no deslizarse. Mueve un poco el volante y se prepara para acelerar de nuevo: ahí es cuando se complica. Las ruedas comienzan a patinar y si el auto no tiene doble tracción o bajo, el poder no alcanza para sacarlo de apuros. Comienza entonces un juego de volante y acelerador mientras el auto patina lateralmente y levanta un mar de polvo o barro cuando llueve. A veces funciona el truco y a veces no. Solo queda el olor a freno quemado y el estrés.

Por eso mismo, la sugerencia del experto de Subaru de no soltar el acelarador es contraintuitiva.

Pese a esto, lo soltamos y el auto se detiene. Volvemos entonces a intentarlo: dejamos deslizar un poco el vehiculo y arrancamos con el pie en 3/4 del acelerador. Lentamente, la Forester azul safiro sube sin mucho esfuerzo. Reduce un poco el empuje al enfrentarse a lo más empinado pero sale de ella, sin afanes, sin recálculos, sin detenerse y sin el estrés de quedarse varado en el medio de la nada.

Al no soltar el acelerador, permitimos que su computador recalcule la fuerza que asigna a cada uno de sus trenes de tracción y nos pone en la cima sin sudar, con alivio y elegancia. “Si sueltas el acelador confundes al computador”, explica mi compañero de viaje luego de superar el reto.

En lineas generales, es apenas un poco más poderosa que sus versiones anteriores a gasolina -incluso en el modelo Sport que probamos en los caminos de California- pero su verdadero encanto llega con los caminos destapados en los que se mueve como pez en el agua sin golpearse contra el suelo gracias a sus 8.7 pulgadas de distancia lo que hace un verdadero gusto manejarlo sin sentir el dolor constante de saber que tu auto se está dando temenda paliza contra las piedras.

Su aspecto exterior sigue siendo una caraterística que lo hace el patito feo que más sacan a bailar. Y es que sus fieles seguidores no parecen preocuparse mucho por las apariencias. Lo importante es que te lleva de un lugar a otro, incluso en caminos difíciles sin que tengas que preocuparte por el clima o el terreno.

Sin embargo, su apariencia interna es contemporánea con recubrimientos de cuero simulado en el volante y costuras en marrón, por ejemplo. Además, es cómodo y tiene espacio más que suficiente en sus asientos traseros y su bodega.

Trae un motor Boxer de combustible 2.5 litros y dos motores eléctricos y genera 194 caballos de fuerza (frente a 180 del modelo regular) y tiene una capacidad de arrastre de 1,500 lbs.

Su fabricante asegura que registra hasta una mejora de hasta 40% en su eficiencia con 35 millas por galón entre ciudad y autopista en los 16.6 galones que le caben a su tanque.

Viene con un tablero de 12.3 pulgadas y una pantalla de navegación de 11.6 pulgadas multimedia de toque digital digital y la tecnología Advanced EyeSight Assist de Subaru.

Disponible desde esta primavera, la nueva hibrida trae también puerta posterior manos libres con activación de pie, puertos de carga USB-C, rieles de carga en el techo, un equipo de sonido Harman Kardon de 11 altavoces que suena de maravillas y rines de aluminio de 19 pulgadas.

Trae protectores de bumper y laterales en negro con insertos en color bronce además y un kit de arreglo de llantas porque no trae repuesto, ya que en ese espacio va su batería.

Viene en 4 modelos con sus valores estimados: premium ($34,995), sport ($37,995), limited (39,410) y touring ($41,695)