Liam Lawson queda sorprendido por su salida de Red Bull: “No lo vi venir”

Liam Lawson, uno de los jóvenes talentos más prometedores del paddock, habló tras ser desplazado del equipo Red Bull luego de apenas dos carreras como piloto titular.

El neozelandés, de apenas 23 años, fue llamado de emergencia desde Racing Bulls para cubrir el lugar que dejó Checo Pérez, pero la experiencia duró menos de lo que dura un parpadeo en la recta de Monza.

“Para ser sincero, fue un shock. No lo vi venir”, declaró Lawson a Sky Sports F1, visiblemente decepcionado por la decisión tomada desde Milton Keynes.

“Las conversaciones que mantuvimos no iban realmente en esa dirección, así que definitivamente no era algo que me esperaba”.

Lawson no logró sumar puntos en sus dos participaciones —en Australia y China— y no consiguió avanzar de la Q1 en ninguna clasificación, incluyendo la del sprint en Shanghái.

Lawson quería más tiempo con el RB21

Según el propio equipo, liderado por Helmut Marko y Christian Horner, la decisión fue tomada para reforzar las chances de Max Verstappen en el campeonato de pilotos y maximizar los puntos en el Mundial de Constructores.

Así, el equipo optó por Yuki Tsunoda, quien regresará al RB21 en Suzuka, una pista que conoce a la perfección.

Para Lawson, la falta de rodaje fue determinante. “El coche era complicado y los circuitos no ayudaron. Fueron pistas nuevas para mí, y todo fue muy rápido. Con más tiempo, especialmente en lugares donde ya había corrido, me habría sentido mucho más cómodo”, explicó.

A pesar del golpe, Lawson no baja los brazos. “No es mi decisión, pero estoy aquí para aprovechar al máximo esta oportunidad”, afirmó. Con una madurez que contrasta con su edad, el piloto oceánico buscará relanzar su camino desde Racing Bulls, mientras espera una nueva oportunidad.

Por ahora, Suzuka y el rendimiento de Tsunoda marcarán si la jugada de Red Bull fue acertada o si el cambio fue, como Lawson lo sintió, demasiado apresurado.

Sigue leyendo:

– Jack Doohan sufrió un aparatoso accidente a bordo de su Alpine (Video)

– Dave Roberts cree cada noche que sus Dodgers son “invencibles”