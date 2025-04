Maripily Rivera se le va a la yugular a Manelyk González 

Continúan las polémicas dentro del reality “La Casa de los Famosos All Stars” y estas no solo han dado mucho de qué hablar entre el público, también en varias celebridades que no tienen reparo en compartir su opinión. Tal es el caso de Maripily Rivera, quien recientemente arremetió contra Manelyk González por su postura ante Alfredo Adame. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un explosivo video colocado desde su cuenta oficial en Instagram, la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” dejó más que claro que no está de acuerdo con el tipo de juego de la mexicana.

“Este año creí que era una buena persona, porque sí he hablado cosas positivas de ella, pero esto no se lo voy a aplaudir“, dijo haciendo referencia a las declaraciones en las que Manelyk afirmó estar preparada para “hacerle la vida de cuadritos” a Alfredo Adame.

“Tú vas a tener consecuencias. Tú no vas a sacar a Alfredo Adame de la competencia, ¿okay?“, dijo de forma contundente ante sus miles de seguidores dentro de la plataforma, demostrando que su apoyo al mexicano se mantiene firme.

No pasó mucho tiempo antes de que en redes sociales se generara una ola de opiniones divididas en las que si bien unos se mostraron de acuerdo con su opinión, otros cuantos defendieron a Manelyk González a capa y espada.

De acuerdo con algunos usuarios, la intervención de Maripily es innecesaria y no da pie a que el público forme su propio criterio, tal y como cuando ella formó parte del reality de Telemundo.

“Que señora, ya su tiempo paso, ni que fuera gran ejemplo Adames”, “Ella cree que Puerto Rico es solo de ella”, “Ella como panelista no debería estar a favor de nadie” y “Sería bueno que Maripily se quede calladíta, porque a la hora de la verdad NO todo PR apoya a Adame”, son algunas de las reacciones que se registraron en las redes.

