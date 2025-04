Niurka Marcos y Dania Méndez tienen una discusión en La Casa de los Famosos All-Stars

Niurka Marcos no se está conteniendo en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y protagonizó una discusión con Dania Méndez. El conflicto surgió luego de que, durante el polémico “miércoles de cine”, Niurka fuera acusada de no ceder espacio en la cocina para que sus compañeros prepararan sus alimentos.

Este viernes, la situación escaló cuando Dania Méndez hizo un comentario irónico al ver a la actriz cubana: “Ya tenemos cocina libre”, dijo la ex Acapulco Shore.

Niurka no tardó en responder con sarcasmo: “Ay, qué veneno tan estúpido el tuyo, en serio, tan bobita”.

El intercambio de palabras continuó cuando Dania le recordó a Niurka sus propias declaraciones: “Pues tú también estás diciendo que somos unas víboras y que estás cortando lenguas, buenos días, te mordiste la lengua”.

La cubana, conocida como “la mujer escándalo”, replicó: “La cocina la han tenido siempre. No, yo nunca me he mordido la lengua, son ustedes las que todo el tiempo se muerden la lengua. Envidiosas”.

Finalmente, Dania cerró la discusión con una frase contundente: “Todo el mundo somos víboras aquí, bebé”.

¿Qué podría pasar el domingo?

Con este nuevo altercado, queda claro que las diferencias entre ambas están lejos de resolverse. Los seguidores del programa especulan que el próximo domingo podría darse un intenso enfrentamiento entre ellas, justo antes de la novena eliminación.

Mientras tanto, la dinámica de la casa sigue generando sorpresas. El cuarto Agua fue el más afectado en las últimas nominaciones, quedando todos sus integrantes en placa. Ahora, el público decidirá su destino en la próxima eliminación.

Además, el poder de la salvación está a manos de Lupillo Rivera, quien –sin duda– salvará a una de las integrantes de Tierra de la eliminación.

Sin duda, La Casa de los Famosos All-Stars mantiene la emoción y los conflictos al máximo, demostrando que en este reality show nada está dicho.

Mientras todo avanza, se acerca una de las eliminaciones más contundentes de La Casa de los Famosos All-Stars.

