Sancionan a Ja Morant en la NBA por hacer gestos de armas en pleno partido

La NBA volvió a tomar medidas contra Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, luego de que este celebrara triples con gestos que imitaban el uso de un arma de fuego.

La liga anunció este viernes una multa de $75,000 dólares contra el base, en respuesta a su conducta durante el partido del jueves por la noche ante Miami.

El gesto —una pistola imaginaria formada con sus dedos, que Morant apuntó hacia el banco de Memphis tras encestar— no pasó desapercibido.

De hecho, fue la segunda vez en la semana que el jugador realizaba ese tipo de celebración, pese a que ya había sido advertido formalmente por la oficina de la liga.

“La conducta de Morant es inapropiada”, explicó la NBA en un comunicado. “Se le advirtió previamente que este tipo de gestos podrían interpretarse de manera negativa”.

En el partido del jueves, Morant convirtió tres triples, y en al menos dos ocasiones replicó la mímica del arma. Según la liga, hubo una tercera vez que no fue captada por la transmisión oficial.

Ja Morant implicado nuevamente en tema de armas

Este episodio vuelve a colocar a Morant bajo los reflectores por razones extradeportivas.

En 2023, el base fue suspendido dos veces por incidentes con armas reales, incluyendo una transmisión en vivo donde apareció portando un arma de fuego en un club nocturno en Denver, y otra en la que blandió una pistola dentro de un coche, en un video publicado en Instagram Live.

Aquellos actos le costaron 33 juegos de suspensión y alrededor de $8,3 millones de dólares en salario perdido.

En su momento, Morant aseguró haber aprendido la lección. Sin embargo, los recientes gestos parecen contradecir ese discurso.

Tras anotar el tiro ganador ante Miami, Morant fue cuestionado por los medios sobre las críticas. Su respuesta fue tan desafiante como reveladora:

“Estoy muy consciente de lo que se dice sobre mí. He sido prácticamente un villano durante dos años. Cada pequeña cosa que pueda ser usada en mi contra, lo será. Ya no me importa”.

Los Grizzlies visitan Detroit este sábado, y mientras Morant continúa brillando en la duela, sus decisiones fuera de ella siguen alimentando un debate que parece lejos de cerrarse.

