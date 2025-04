Cazzu sobre la relación de Nodal y Ángela: “Si son felices, me encanta”

Cazzu habló vez sobre la relación de su Christian Nodal y Ángela Aguilar. Recientemente, la cantante argentina compartió por primera vez su opinión sobre la nueva relación de su expareja.

Hace poco, Cazzu fue captada por un reportero del programa argentino programa LAM mientras conducía por Buenos Aires. De forma amistosa, la cantante bajó la ventanilla del auto para saludar y conversar con el reportero.

Durante la conversación, la cantante fue cuestionada sobre lo que opinaba sobre la nueva relación de su expareja y padre de su hija, Christian Nodal.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta”, respondió Cazzu con tranquilidad.

Los comentarios de Cazzu llegan poco después de que surgieran rumores de que estaba considerando iniciar una batalla legal para alejar a su hija Inti de Ángela Aguilar, algo que también desmintió en sus declaraciones al programa LAM.

“Nunca hubo ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”, aseguró la cantante, quien indicó que solo se comunica con Nodal por Inti.

Por último, la cantante fue cuestionada sobre si su última canción “Con otra” estaba inspirada en la nueva relación de su expareja.

“La música siempre está inspirada en algo, bueno, finalmente siempre es una fantasía (…) Ya te dije, hay que saber de dónde crear”, dijo.

Seguir leyendo:

· La Joaqui dice que la canción de Cazzu “Con Otra” no está dedicada a Ángela Aguilar

· “Esto apenas comienza”: Cazzu reacciona al éxito de ‘Con otra’

· Belinda comenta una publicación de Cazzu y las redes enloquecen