Cómo ahorrar dinero al comprar un coche, incluso si los aranceles elevan los precios.

La línea de ensamblaje en la fábrica de Tesla en Fremont, California.

By Keith Barry, Jeff S. Bartlett

Si vas a comprar un coche nuevo, probablemente te preguntes cómo los aranceles del 25% sobre los autos y piezas de autos fabricados en el extranjero afectarán los precios. No eres el único. Toda la industria automotriz está analizando el comunicado de la Casa Blanca y el impacto que tendrá en sus negocios. Aún no está claro cómo afectarán estas decisiones a los consumidores, pero los aranceles podrían aumentar los precios de todos los coches nuevos, e incluso de los usados.

Los expertos de Consumer Reports indican que, sin importar el escenario, sigue siendo importante seguir las estrategias de compra establecidas: ten paciencia, sé flexible, no compres de forma impulsiva y considera quedarte con el auto que ya tienes.

“Nunca vale la pena apresurarse y tomar una decisión precipitada de la que podrías arrepentirte”, afirma Jake Fisher, director principal del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. “Incluso si los aranceles llegan para quedarse, en poco tiempo el valor de tu auto usado también aumentará”.

Si estos aranceles resultan ser temporales, esto podría tener otras consecuencias para los consumidores: las personas que se apresuren a comprar en las próximas semanas podrían terminar pagando más de lo que deberían si los aranceles disminuyen o se eliminan en el futuro.

“Ahora es un muy buen momento para no comprar un coche”, afirma Fisher. “Muchos de los coches de ahora pueden recorrer una gran cantidad de millas sin darte ningún problema, especialmente si tienes un modelo que fue recomendado por Consumer Reports”.

Aquí te explicamos cómo es probable que funcionen los aranceles, cómo podrían afectar las ventas de coches y cómo los consumidores pueden ser inteligentes al comprar su próximo automóvil.

¿Qué son los aranceles?

Los aranceles son impuestos que las empresas deben pagar por los productos que importan de otros países. El 26 de marzo, la Casa Blanca anunció un arancel del 25% sobre los coches nuevos y las piezas de coches que sean fabricadas fuera de Estados Unidos, además de los impuestos que ya existen. Aún no se han anunciado los detalles exactos de cómo se calcularán los aranceles, pero sabemos que los coches y piezas fabricadas en Canadá y México solo se gravarán por las partes de los vehículos que se fabriquen fuera de Estados Unidos.

¿Qué significan los aranceles para los precios de los autos?

Los analistas de la industria afirman que los fabricantes podrían pasar el costo de estos impuestos a los consumidores, lo que a su vez elevaría el precio de los vehículos nuevos. Actualmente, el precio promedio de un auto nuevo es de $48,641, según Kelley Blue Book.

Los aumentos en el costo pueden ser evidentes en el precio final de la transacción, pero también pueden reflejarse en la eliminación de incentivos, financiamiento con descuento y arrendamientos subsidiados. Como siempre, es importante evaluar el costo total de la compra de un auto y no enfocarse únicamente en el precio de etiqueta.

Por ahora, las proyecciones de Global Data, en nombre de la organización comercial Autos Drive America, que representa a los fabricantes de automóviles internacionales con operaciones en Estados Unidos (incluyendo BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen y otros), estiman un aumento de aproximadamente $4,000 en el precio del auto promedio. Autos Drive America calcula que habría un costo adicional de aproximadamente $1,000 durante el plazo de un préstamo típico. Jennifer Safavian, presidenta y directora ejecutiva de Autos Drive America, comentó a CR que los costos reales para los consumidores podrían ser aún mayores, dependiendo de cómo se apliquen los aranceles y de cómo responda cada fabricante.

Además, los aranceles podrían llevar a algunos fabricantes de automóviles a dejar de vender algunos modelos en Estados Unidos, especialmente los autos más económicos. En los últimos años, algunos vehículos de importación descontinuados han sido reemplazados por hatchbacks altos y SUV, lo que refleja las preferencias de los compradores y contribuye al aumento del costo promedio de los autos nuevos.

Por otro lado, el Instituto de Información de Seguros predice que las tarifas del seguro del coche aumentarán debido al incremento en el costo de los vehículos, y, en última instancia, al aumento en el costo de las partes para reparar los autos después de un choque.

Como siempre, los consumidores deben considerar el costo total de la compra de un auto y no enfocarse únicamente en el precio de etiqueta.

Photo: Hyundai

¿Me ahorrará dinero comprar un auto fabricado en Estados Unidos?

Analistas de la industria de Cox Automotive, Jato y S&P Global afirman que los aranceles ocasionarán cambios importantes en el sector automotriz. Aún está por verse cómo se desarrollará esto, ya que hay muchos factores en juego.

Inicialmente, estos aranceles se aplicarán solo a los vehículos que son fabricados fuera de Estados Unidos. Pero es posible que los fabricantes de automóviles aumenten los precios en toda su línea de modelos, independientemente de dónde se fabriquen los vehículos. En otras palabras, no está claro si comprar un auto fabricado en Estados Unidos te ahorrará dinero.

La lógica es que, si el precio de un modelo en específico aumenta un 25% pero los precios de los vehículos de la competencia se mantienen iguales, los consumidores evitarán el vehículo con aranceles. Para los fabricantes y concesionarios, distribuir el aumento del precio entre varios modelos hace que el costo adicional sea menos significativo para los consumidores. Esta estrategia probablemente también se aplicaría a modelos que se fabrican en más de una fábrica, como el Toyota RAV4. Es poco probable que un fabricante cobre un 25% más a los consumidores por uno de dos modelos idénticos solo por la ubicación de su fábrica. De nuevo, lo más probable es que los fabricantes y concesionarios distribuyan los costos adicionales entre toda su línea de modelos, o incluso a través de toda su gama de productos.

Lee sobre los mejores autos fabricados en Estados Unidos según las pruebas más recientes de Consumer Reports.

La calcomanía de venta en la ventanilla del Tesla Model 3 muestra cómo incluso los autos “americanos” pueden ser internacionales, ya que el 40% de sus partes provienen de China.

Photo: Consumer Reports

¿Cómo puedo saber dónde se fabricó un auto?

Los fabricantes de autos no necesariamente fabrican los autos en los países donde tienen su sede. Para saber dónde se fabricó un auto, revisa la calcomanía de la ventanilla o la placa que se encuentra en el marco de la puerta del conductor. Lo que dice podría sorprenderte. Por ejemplo, el Honda Prologue es un vehículo eléctrico de una empresa japonesa pero se ensambla en México en una plataforma de General Motors. El Chevrolet Trax es un SUV de una empresa estadounidense que se ensambla en Corea. El BMW X3 es un vehículo de lujo de un fabricante alemán, pero se fabrica en Carolina del Sur.

Es probable que los aranceles también consideren donde se fabricaron las partes del auto, con una excepción para el “trato preferencial” de las partes fabricadas bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto podría significar que los aranceles se apliquen incluso a autos fabricados en Estados Unidos, como el Tesla Model 3. Según la etiqueta en la ventanilla del Model 3 que compramos, el 40% de sus partes provienen de China.

¿Podría la opción de arrendamiento evitar el impacto de los aranceles?

Es posible. Los arrendamientos (leasing) pueden mitigar los efectos de los cambios de precios. Los fabricantes de automóviles determinan los pagos del arrendamiento estimando la diferencia entre el precio de compra de un auto nuevo y su valor al final del contrato. Tu pago mensual básicamente cubre la depreciación del vehículo nuevo. Debido a que son contratos a corto plazo con pagos mensuales fijos, un arrendamiento puede ayudar a proteger a los compradores de las fuerzas impredecibles del mercado. Por ejemplo, le hemos recomendado a los consumidores que buscan un vehículo eléctrico nuevo que consideren un arrendamiento, ya que la tecnología y la demanda de los vehículos eléctricos están cambiando rápidamente, lo que dificulta predecir su valor de reventa en el futuro. Independientemente del costo del arrendamiento, este fija tus gastos, eliminando la incertidumbre del riesgo desconocido del impacto de la depreciación en un futuro.

¿Qué pasa con los autos usados?

Los precios de los coches usados ​​son aún más complejos, pero generalmente siguen las reglas de la oferta y la demanda. Cuando los autos nuevos suben de precio (los precios ya están en niveles récord) los compradores se inclinan por los autos usados. Esto por sí solo puede hacer que los precios suban. Los compradores de hoy enfrentan un reto adicional, ya que debido a la escasez de suministros y al cierre de fábricas al principio de la pandemia de COVID-19, se fabricaron menos coches entre 2020 y 2022, lo que redujo la oferta actual de coches usados de modelos recientes que hay disponibles en el mercado.

“Los coches de entre tres y cinco años pueden ofrecer un gran valor, pero no podemos retroceder en el tiempo y fabricar más coches usados”, dice Alex Knizek, director asociado del desarrollo de pruebas de autos en CR. Como resultado, es posible que tengas que ampliar tu búsqueda a vehículos más antiguos o con mayor número de millas. Estos vehículos probablemente ya no tengan garantía, así que elije uno con bajos costos de mantenimiento y reparación. Asegúrate también de que el auto cuente con las características de seguridad que deseas.

“En cualquier caso, revisa nuestros datos de confiabilidad para ver qué posibles problemas podrían surgir en el camino antes de decidir cambiar tu vehículo”, recomienda Fisher.

¿Debo quedarme con el auto que tengo?

En términos generales, la respuesta suele ser sí. Pero los aranceles también pueden aumentar el costo de las partes importadas. Las reparaciones importantes podrían costarte más en el futuro. Aun así, salvo algunas excepciones, mantener y reparar el auto que tienes suele ser más económico que reemplazarlo por uno nuevo, incluso en las mejores circunstancias.

Para ahorrar dinero en mantenimiento y reparaciones, considera buscar un taller independiente de confianza en lugar de llevar tu auto a la agencia local. Los resultados de nuestra encuesta muestran que los consumidores están más satisfechos con el costo de las reparaciones en talleres independientes. Además, es posible que estos lugares tengan más experiencia en la reparación de autos antiguos.

Al mismo tiempo, algunos de los autos más viejos carecen de las características de seguridad que pueden prevenir accidentes y lesiones. “Hay más razones para querer cambiar un auto que solo por confiabilidad o las frustraciones causadas por las reparaciones. Los modelos más antiguos pueden no contar con características clave de seguridad, como el frenado automático de emergencia o sistemas de protección en caso de choque”, dice Jennifer Stockburger, directora de operaciones del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. “Los avances en seguridad automotriz continúan avanzando, lo que hace que los autos de hoy sean mucho más seguros que los diseñados hace una década”.

¿Y si vendo mi auto?

Si la demanda hace que los precios de los coches usados suban, el tuyo podría valer más después de que se implementen los aranceles, dice Fisher.

“Si los precios de los coches nuevos aumentan, los coches usados también subirán de valor”, dice. Vimos que ya pasó esto durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando los vendedores obtuvieron precios récord por sus autos usados. Si obtienes un mejor precio por intercambiar o vender tu coche usado, podrías compensar el aumento de costos relacionados con los aranceles al comprar tu próximo auto.

¿Cómo ahorrar dinero al comprar un auto nuevo?

Ahora más que nunca, es importante no apresurarse al comprar y tomarse el tiempo necesario para analizar el proceso. Las recomendaciones de Consumer Reports para adquirir un vehículo siguen siendo válidas y son un buen punto de partida para la mayoría de los compradores.

Si necesitas financiamiento, revisa tu puntaje de crédito y toma medidas para mejorarlo si no es bueno. Asegúrate de liquidar cualquier deuda pendiente de tu auto actual en lugar de sumarla al nuevo préstamo; esto podría ponerte en un aprieto financiero del cual será costoso salir.

Con esa tarea preliminar hecha, busca la tasa de interés más baja que puedas encontrar y obtén la aprobación antes de ir al concesionario. Contacta a los concesionarios por correo electrónico para negociar el precio antes de reunirte con ellos en persona. Esta forma de comunicación reduce un poco la presión en la interacción.

Usa el servicio “Build & Buy” de Consumer Reports para ver cuánto están pagando otras personas cerca de ti por el auto que deseas. Esta información, disponible en las páginas de modelos de autos de Consumer Reports, puede ser una herramienta especialmente útil durante un período de precios fluctuantes. El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) probablemente será menos relevante debido a los aranceles, ya que los precios estarán determinados por la oferta y la demanda. Saber lo que otros han pagado puede ayudarte a ajustar tu presupuesto, fortalecer tu poder de negociación e incluso orientarte hacia un modelo diferente al que originalmente pensabas comprar.

Cuando vayas al concesionario, prepárate para las tácticas de venta agresivas. Incluso después de haber negociado el precio del auto, podrían intentar que gastes más en productos o servicios adicionales que no necesitas. Recuerda, siempre puedes irte.

