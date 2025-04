Proponen reestructurar jornada escolar para abatir ausentismo en las aulas

Debido a las altas tasas de ausentismo generadas a partir de la pandemia de covid-19, un número creciente de educadores han propuesto reestructurar la jornada escolar para que las escuelas sean más gratificantes para los estudiantes cuyos estilos de aprendizaje no siempre se ajustan al sistema de enseñanza actual.

Durante la videoconferencia: “Reimaginando la jornada escolar” organizada por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron sobre la necesidad de replantear la estructura básica de la jornada escolar, y algunos cambios que han dado resultados.

Durante más de un siglo, la estructura básica de la jornada escolar se ha organizado en torno a seis o siete periodos diarios, cinco días a la semana, con una duración de 40 a 60 minutos cada uno, lo cual parece ya no estar funcionando, al menos no para todos los alumnos.

Louis Freedberg, periodista educativo de larga trayectoria y exeditor de EdSource, que ahora es productor ejecutivo del podcast Sparking Equity, dijo que tras el esperado regreso de los estudiantes a las escuelas, después de la pandemia, han descubierto que las tasas de ausentismo crónico ha alcanzado niveles récord.

“Por fortuna, en el último año han mejorado, pero definitivamente no a cómo estábamos, lo cual refuerza que la estructura actual y las oportunidades educativas que se ofrecen a los estudiantes no están funcionando para que se motiven cada día a ir a la escuela”.

Reconoció que no todo el ausentismo tiene que ver con la motivación sino que puede deberse a diversas razones, pero sin duda, mantener a los niños motivados en la escuela es un gran desafío.

“Representa una crisis para la educación pública y para todas las formas de educación”.

Dijo que la Carnegie Unit, el sistema como se manejan las escuelas en la actualidad que fue establecido en 1906 para medir el aprendizaje de los estudiantes, básicamente establece que 120 horas de instrucción durante el año, significan más o menos cinco horas al día durante 14 semanas.

“Necesitabas obtener X número de horas de crédito, 14 horas de crédito, para graduarte cada año, y esto es básicamente como las escuelas se han manejado todos estos años”.

Pero la investigación durante años ha demostrado que los niños aprenden a diferentes niveles, y que la noción del aprendizaje basado en las horas, no funciona para todos.

Por lo tanto, cuestionó si no deberíamos encontrar la manera de dar a los estudiantes más flexibilidad en la jornada escolar para que no sean cinco o seis horas diarias durante todo el año escolar.

Además, hizo ver que se ha reconocido cada vez más que hay muchas otras habilidades que pueden ser más importantes para el éxito de los estudiantes en el ámbito laboral como el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en colaboración con otras personas y por cuenta propia, la perseverancia en una tarea, la constancia y la independencia.

“Definitivamente hay que ver lo que está pasando en los estados y los distritos locales y en el salón de clases, porque todo este movimiento puede ir aún con todo lo que está pasando a nivel federal”.

Normalizar la diversión

Shalonda Gregory, directora de MidWest High en Oakland, California, dijo que está implementando un modelo para crear entornos de aprendizaje innovadores a través de Big Picture Learning, una forma de involucrar a los estudiantes al normalizar el deleite en las escuelas.

“Se trata de que al enseñar, conectemos a los estudiantes con lo que les interesa, en particular con su pasión, incluso sus orígenes culturales; todo lo que nos hace humanos”.

Dijo que su filosofía personal es que la escuela debe tener rigor, pero también ser atractiva y divertida.

“Llevo 21 años en el sector educativo y he enseñado a estudiantes con trastornos del aprendizaje y del comportamiento. He sido coach pedagógico y subdirector. He trabajado en todos los niveles: primaria, secundaria y preparatoria. Y estoy muy orgullosa de liderar una escuela innovadora y poco convencional en Oakland, California, llamada Met West High School”.

Afirmó que le apasiona inspirar y empoderar a los jóvenes para que sueñen, y pongan su sueño en acción.

Por eso, dijo que en su escuela, cada estudiante, desde noveno grado, crea un Plan de Aprendizaje Individual sobre quién es la persona que quieren ser y cómo quieren presentarse en este mundo para que lo tengan muy claro.

“Luego lo modificamos y cambiamos con el tiempo a medida que avanzamos. Eso forma parte no solo de tener el sueño, sino de perseguirlo, de capturarlo y alcanzar tus metas”.

Repensar el aprendizaje

Anne Stanton, presidenta de Linked Learning Alliance, experta en “aprendizaje vinculado”, que no solo hace que el aprendizaje sea más relevante y atractivo, sino que también prepara a los estudiantes para sus carreras y la vida en general, dijo que deben pensar en cómo rediseñar el aprendizaje para que los jóvenes no terminen con una educación deficiente y sin posibilidades de empleo.

“¿Qué sucedería si se cambiara la forma en que brindan educación como planes académicos rigurosos, para que ningún joven dejara de cumplir con el papel de guardián de ingresar a la UC, a las CSU o a los colegios comunitarios”, cuestionó.

Al mismo tiempo que les ofrecen un programa de estudio no solo con un maestro sino con la participación de toda la comunidad, de modo de ofrecer a los niños, servicios integrados, asesoramiento y apoyo.

“Aún más importante, necesitamos involucrar a la comunidad empresarial para asegurar que los jóvenes tengan la oportunidad de experimentar lo que están aprendiendo académicamente en nuestras aulas”.