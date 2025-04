Conviértete en pasajero en jefe con la Explorer ST-Line 2025

Quienes han viajado hasta Las Vegas desde LA y el sur de California saben que es un recorrido de unas tres horas y media o cuatro, en una jornada agotadora para quien maneja.

Te va dando esta modorra adormecedora que comienzas a sentir en todo el cuerpo y que arranca por las piernas. Así que cambias de posición y te meces en la silla. Pero como debes mantener tu pie en el acelerador y las manos en el volante, tu espectro de movimiento no es muy amplio que digamos.

Pero eso se transforma con el sistema manos libres BlueCruise que probamos recientemente en la Ford Explorer ST Line 2025. Claro, aún debes mantener los ojos en el camino (recordemos que se trata de un sistema semiautónomo) pero para el conductor es un cambio de 180 grados en su experiencia de distancias medianas y largas.

Primero, hay que tener activado el sistema de asistente de carril que se puede encontrar en el volante; luego encender el BlueCruise, seleccionar la velocidad y el espacio libre hacia adelante (justo como se hace con cualquier piloto automático). Y listo. En el tablero se ilumina el ícono del volante azul que te informa que ya está activo.

Si no has manejado nunca un ´manos libres´, te impresiona el vigoroso paso paso junto a cualquier ‘truck’, en especial en una curva. Pero el sistema responde confiable: es suave y no rebota como bola de billar en medio del carril sino que te mantiene a distancia.

Y luego del primer minuto, te das cuenta que puedes reacomodarte en el asiento y estirar y hasta cruzar las piernas. Es decir, te conviertes en una especie de pasajero en jefe, otro más del grupo que disfruta del viaje pero que tiene el control cuando se necesita. Eso sí, si volteas la cabeza para conversar con alguien, una alerta te recuerda poner los ojos en el camino y el sistema te pide que tomes el control del auto de nuevo. En breve, ¡un viaje de lujo!

Además, ambos asientos delanteros cuentan con un masajeador con 4 posiciones y movimientos que relajan la espalda de arriba a abajo hasta los glúteos.

La Explorer ST-Line viene con un motor de 2.5 L Ecoboost que responde efectivamente en las aceleradas y una transmisión automática de 10 velocidades y entrega unas 24 millas por galón que no nos pareció nada mal para su tamaño y capacidad (viene con Class III tow package que permite arrastrar hasta 5,000 lbs).

Trae un tablero de 13.2 pulgadas y un sistema de sonido con 10 altavoces B&O, cargador inalámbrico de celular solo para el conductor (motivo de disgusto entre mis pasajeros) y una útil malla antisolar en las ventanas traseras.

Sus luces interiores traseras no son las mejores y el navegador que comparte la pantalla con la canción que esté sonando te desorienta un poco en su posición estándar y te toca cuadrarlo antes de entrar en un pulpo vial o te vas a perder.

Viene con garantía de 3 años o 36,000 millas ´bumper to bumper´, 60,000 millas en tren motor y de asistencia en carretera. El que probamos cuesta $48,745 con $1,595 como cargo de destino, incluidas las opciones de rines de aluminio de 21´y el paquete premium.