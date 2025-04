“Es un misógino”: Cristina Porta arremete contra Alfredo Adame

En medio de las opiniones divididas que ha causado la participación de Alfredo Adame en “La Casa de los Famosos All Stars“, su ex compañera Cristina Porta ha decidido no dejar que el público “olvide” el trago amargo que le hizo pasar el actor cuando compartieron escena dentro del reality. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la influencer española no se guardó nada y arremetió contra el mexicano, acusándolo de ser alguien con cero tolerancia y respeto por los demás: “Me llevé la medallita de haber sacado a ese señor. Siempre luché a favor de las mujeres y de la comunidadLGBTQ+”, dijo a la revista TVNotas.

Asimismo recordó que antes de ingresar al reality de Telemundo fue advertida por su público; sin embargo, decidió darle el beneficio de la duda: “La gente me advirtió. Me dijo que él era muy famoso y a veces estamos equivocados. Se debe condenar la actitud de estos hombres machistas. Por eso existe el feminismo. Todavía no hay una igualdad entre hombres y mujeres“, reflexionó.

“Un hombre que trata mal a una mujer es una mala persona. No he sido la única a la que ha tratado mal. Es un misógino. Tiene comentarios muy feos, homófobos y machistas. Recuerdo que, al principio, me llevaba bien con él, pero cuando lo encaré las cosas cambiaron“, recordó sobre el tiempo de convivencia que tuvieron en “LCDLF”.

Dentro de su relato, Cristina Porta aseguró que es momento de que alguien le ponga un alto a Alfredo Adame y su estrategia de navegar con bandera blanca, pues es cuestión de tiempo que salga su “verdadera personalidad”.

“Él insulta a las mujeres y ha dicho infinidad de mentiras sobre mí. Pero qué podemos esperar de alguien que trata de esa forma a sus hijos. No puedo pedir más. A él le duele que una mujer lo enfrente“, sentenció.

Para finalizar, Porta se dijo en contra de cualquier tipo de contacto con el también conductor, esto incluye el ámbito profesional: “No es mi intención volver a trabajar con él. De hecho, en esta nueva temporada de All- stars lo pensé muchísimo y a la mera hora ya no pude entrar. Las cosas pasan por algo. Se acomodaron de otra manera“, explicó.

