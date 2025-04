Iglesia de Jalisco revela que el narco controla hasta las fiestas patronales

La Iglesia católica en Jalisco denunció que el crimen organizado ha infiltrado las fiestas patronales, imponiendo horarios, seleccionando bandas musicales y exigiendo pagos a organizadores.

Los sacerdotes revelan que grupos criminales imponen condiciones en celebraciones religiosas, pues están obligados a pedirle permiso al jefe de la plaza para poder organizar sus fiestas patronales.

El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, afirma que es el crimen organizado quien controla actividades como fiestas patronales mediante el cobro de piso en comunidades de prácticamente todo el estado.

Dinero del narco

Párrocos de municipios como Tlaquepaque, Tlajomulco y Ameca señalaron que los “jefes de plaza” controlan aspectos logísticos de las celebraciones religiosas, de acuerdo con reportes de El Occidental y El Informador.

En algunos casos, los grupos criminales exigen contratar agrupaciones musicales afines o incluso realizan pagos directos a sacerdotes para garantizar el desarrollo de los eventos.

“Es una triste realidad: donde hay fiestas patronales, hay intervención del narco”, dijo un sacerdote que pidió el anonimato por temor a represalias.

El arzobispo Robles dijo que “no es el presidente municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza… el que le dice al párroco: ‘señor cura, a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo el día de la fiesta, a qué hora quiere que toque la banda musical’, es el jefe de la plaza el que lleva el control de algo que correspondería a las autoridades municipales”.

Respuesta del Gobierno

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, instó a presentar denuncias formales y urgió a los líderes religiosos a hacer lo mismo para rastrear el financiamiento ilícito detrás de estos actos.

“Le pedimos a cualquier persona que utilicen la denuncia anónima. Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo a denunciar formalmente, pero para ello, ponemos a disposición de clérigos, señores curas, de quien sea, la denuncia anónima para que nos puedan decir quién los ha extorsionado, quién les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar”, dijo el gobernador.

Los clérigos advirtieron que hacerlo podría poner en peligro a las comunidades. “Muchas de nuestras comunidades viven bajo el temor porque no sienten que las autoridades aún sabiendo, apliquen la ley y no tienen ya ni una protección, no hay quién los proteja”, afirmó el clérigo.

Situación de Jalisco

Jalisco es uno de los estados más afectados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos rivales.

Las fiestas patronales generan millones de pesos en donativos, espectáculos y comercio local.

La Iglesia católica reportó en 2023 varios casos de extorsión ligados al crimen organizado en al menos 12 estados.

Pablo Lemus negó que gobierne el crimen organizado en algunos municipios, pero sí reconoce la infiltración en las autoridades. Por otra parte, el arzobispo Robles celebró la prohibición de canciones que enaltecen a líderes de grupos criminales, como los narcocorridos.

